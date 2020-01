Alicia, nuevo disco de Alicia Keys, para el 20 de marzo

Durante los últimos meses Alicia Keys ha estado compaginando su labor durante los ensayos como maestra de ceremonia de los Premios Grammy con la grabación de su séptimo álbum de estudio.

Un disco del que por fin hemos podido conocer su fecha de lanzamiento, 20 de marzo, su portada, con una cuádruple foto de la solista desde todos los perfiles, y su título: Alicia (A.L.I.C.I.A.).

Este séptimo proyecto musical, el primero desde 2016, ha tenido ya algunos adelantos sonoros como Show me love, una balada acústica sobre las distintas experiencias del amor en colaboración con Miguel; Time machine, un hit con el que revive el R&B y el funk más ochentero y el recién estrenado Underdog.

"Algunas personas pueden pensar que la palabra Underdog es una palabra negativa, pero yo la veo como una palabra poderosa que representa a las personas que pueden ser subestimadas y, sin embargo, están a la altura del desafío y superan las expectativas. Me encanta esta canción porque trata de la vida real y de gente real y de nuestras experiencias. Todos hemos estado en un lugar de nuestras vidas donde hemos tenido que desafiar las probabilidades. Nunca es fácil. Una de mis letras favoritas de la canción es: ‘Dicen que nunca lo lograría pero yo fui construido para romper el molde’. No creo que haya una persona en el planeta que no se haya sentido así" ha explicado la compositora y vocalista sobre su último hit.

Alicia Keys ha colaborado en esta canción con Ed Sheeran en la faceta compositiva además de con Johnny McDaid en la producción. Con los nombres de Miguel y del músico británico implicados en el proyecto no hay que descartar la posibilidd de que otros artistas hayan formado parte de este elepé.

Será el segundo lanzamiento en los dos últimos años tras publicar en 2019 su primer libro de memorias bajo el sello editorial de Oprah Winfrey con el título Keys More Myself. La solista está a punto de cumplir los 39 años (25 de enero) y está en uno de sus mejores momentos personales y profesionales.