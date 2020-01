Shakira con Anuel AA y The Weeknd, preparados para entrar en la lista

Dos estrellas latinas y una gran figura anglosajona acaparan las candidaturas a la lista de LOS40 esta semana. Las estrellas latinas son Shakira y Anuel AA, que han grabado a medias el single Me gusta. La colombiana podría regresar al chart después de una ausencia relativamente larga, mientras que el puertorriqueño ha brillado hasta hace muy poco con el tema China, en el que colaboraba con otros artistas latinos de música urbana.

Hablar de posible canción del verano suena prematuro, pero Me gusta posee los ingredientes necesarios para convertirse en éxito. Aparte del irresistible aire latino está el guiño al tema Sweat (a la la la la long), un clásico del reggae de 1992 a cargo del grupo jamaicano Inner Circle que sonó aquel año con fuerza en LOS40. De este modo, el single de Shakira y Anuel AA se suma a la corriente imperante de construir un nuevo hit partiendo de un éxito anterior, de lo cual tenemos bastantes ejemplos actualmente en lista. Sea como fuere, si quieres que el ritmo de Me gusta impregne el ránking, apoya su entrada con el HT #MiVoto40.

La gran figura anglosajona, que también podría regresar a LOS40 después de una prolongada ausencia, es The Weeknd. El canadiense Abel Tesfaye, autor de éxitos como The hills o Starboy, nos propone Blinding lights, que podría ser adelanto de un nuevo álbum (como también lo fue el single Heartless, publicado el pasado noviembre).

Blinding lights viene envuelto en un sonido muy ochentero (que nos recuerda al de Take on me, de A-Ha) y un vídeo algo inquietante, como todo lo que hace el misterioso artista. En la letra, también algo críptica, algunos han querido ver referencias a su relación con la modelo Bella Hadid. En cualquier caso, un auténtico temazo que puede devolver a The Weeknd a la lista de LOS40 siempre, eso sí, que reciba apoyos suficientes con el HT #MiVoto40.

¡Suerte a todos!