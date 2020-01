Kygo, Krewella, Gryffin y más, a Ultra Miami 2020

Exactamente dos meses y un día, casi como una condena, hemos tenido que esperar para que Ultra Music Festival confirme la segunda tanda de artistas que formarán parte del cartel de su más icónico evento: Ultra Miami 2020.

Uno de los mayores festivales de música electrónica en suelo estadounidense y con shows repartidos por todo el mundo, ha anunciado a Kygo, Krewella, Gryffin y un largo listado de artistas en la fase 2 de su 'line-up'.

Los nombres confirmados hace escasas horas además de los ya citados son Madeon, Sofi Tukker, Gareth Emery, Dj Snake, Kshmr, Loco Dice, Oliver Heldens, Boys Noize, Ookay, Whethan, Tchami, Gorgon City, Eats Everything, CamelPhat, Ancy C, Anna, Dash Berlin, Kill the Noise, Bassjackers y Dr Phunk.

Grandes estrellas se combinan con nuevos talentos y artistas emergentes en un cartel que ya contaba con la presencia de Flume, Gesaffelstein, Major Lazer, Zedd, Above and Beyond, DJ Snake, Afrojack, Fisher, Amelie Lens, Richie Hawtin, Martin Garrix, Carl Cox, Adam Beyer, Cirez D, Jauz, Nghtmre, Maceo Plex, Slander, Kayzo, Dubfire, Tale of Us, Nicole Moudaber, Eric Prydz, Paco Osuna, David Guetta, Jamie Jones y Armin Van Buuren.

Los tickets para estar presentes en esta nueva edición de UMF en Miami ya están a la venta. El show se dividirá en siete diferentes escenarios. La 22ª edición de este festival se celebrará, como ya os informamos previamente, en Bayfront Park después de que en los últimos años se trasladara a Virginia Key Beach Park y a Miami Marine Stadium.

Quedan apenas dos meses para que el 20 de marzo comience Ultra Miami 2020 pero antes de que comience, UMF ha prometido una tercera fase de confirmaciones. ¿Estáis preparados?