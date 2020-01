Camila Cabello lanzó una promesa en los micrófonos de Radio.com (una emisora de ámbito estadounidense que no se escucha en la UE) y aunque luego se desdijo y aseguró que estaba bromeando, el reto está sobre la mesa. ¿Saldrá Camila Cabello en ropa interior si gana el Grammy?

"Si Shawn y yo ganamos el Grammy, saldremos al escenario en ropa interior como hizo Twenty One Pilots. Es una promesa. Es broma. O no. Tengo que ponerme en forma antes de hacerlo" dijo la solista cubana.

En la 59ª edición celebrada en 2017, Twenty One Pilots consiguió imponerse a Chainsmokers con Halsey, Lukas Graham, Sia con Sean Paul y Rihanna con Drake en la categoría de mejor Dúo o Grupo. Un hito que celebraron dejándose los pantalones sobre el escenario ante la pícara sonrisa de Nick Jonas.

Camila Cabello y Shawn Mendes compiten en la misma categoría con su dueto Señorita, una de las máximas favoritas de la noche. "Es realmente especial compartir este tipo de experiencias con alguien que primero ha sido tu amigo y a quién conoces desde hace mucho tiempo. El fue en realidad la primera persona con la que escribí una canción que fue nuestra primera colaboración I know what you did last summer. Recordando aquello eramos sólo dos críos en un vestuario escribiendo una canción realmente rápido y cada vez más emocionados. Hemos crecido mucho y esperimentar algo así de tanto prestigio junto a él es realmente guay" confesó Camila Cabello.

Salga como salga al escenario, esperamos que la compositora y vocalista no suba sólo una vez ya que ella es una de las confirmadas para actuar durante la ceremonia de entrega. Lo que parece seguro es que para este fin de semana tiene prevista más de una sorpresa.

Y no nos referimos a su ropa interior sino al más que posible estreno de su nuevo videoclip del que ha publicado una imagen enblanco y negro luciendo joyas, maquillaje y peinado retro. ¿Está todo listo para My oh my? Sus fans así lo creen y nosotros nos morimos de ganas de ver su nueva propuesta audiovisual.

Como nos morimos de ganas de verla en directo. La gira The Romance Tourhará parada en España en 2020. La artista multiplatino nominada tres veces a los premios Grammy anuncia hoy un extenso tour europeo que finalizará en nuestro país los días 30 de junio (Palau Sant Jordi de Barcelona) y 1 de julio (WiZink Center de Madrid) con LOS40.