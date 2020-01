Camila Cabello se emociona al recordar sus inicios como solista

El mundo entero conoció a Camila Cabello tras su paso por Factor X cuando tenía 15 años recién cumplidos. Ese sería el punto de partida de "un sueño hecho realidad", tal y como ella lo llama. Comenzó su etapa como integrante de la girlband Fifth Harmony, con la que cosechó éxitos como Work From Home o Worth It, hasta que a finales de 2016, la cubana anunció su retirada de la banda para emprender su camino en solitario. Pasos que después seguiría su ex compañera Normani.

En lo profesional suma cada vez más premios como los obtenidos en 2019 por Señorita, además de ser considerada una de las artistas más influyentes del mundo, según la revista Time, o volver a deleitar al mundo entero con su actuación en los próximos Premios Grammy. En lo personal, la vida también le sonríe y la cantante parece vivir un momento de lo más dulce en compañía de Shawn Mendes.

Ahora, echando la vista atrás y comprobando como ha cambiado su vida, la cantante de Havana ha recopilado los momentos más emocionantes de su carrera en los últimos dos años, con motivo del lanzamiento de su álbum homónimo en el que se encontraban hits como Never Be The Same o She Loves Control. Vídeo que ha acompañado con un emotivo mensaje en sus redes sociales: "Estos clips van desde el último recuerdo que hice de este álbum hasta el primero. Es una locura mirar a la chica de estos videos, ver estas actuaciones y recordar cómo me sentí en esos momentos (…) Siempre recordaré esa primera actuación en el Lollapalooza, la primera vez que toqué canciones del álbum, cómo pensé que nadie me conocería allí, pero ustedes estaban allí y ya sabían todas las letras. Nunca olvidaré la actuación de Havana en los Grammys y el hecho de que mi padre y mi hermana salieran al escenario conmigo."

Actualmente su segundo álbum en solitario, Romance, le ha consagrado como una de las estrellas más reseñables de la música internacional con tan solo 22 años. Un momento nostálgico que llega en plena preparación de su próxima gira mundial con la que Camila Cabello también pasará por nuestro país.