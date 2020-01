¿Quién es Yola? La cantante que compite con Rosalía como Artista Revelación

Para muchos, Walk Through Fire, el primer álbum de Yola y el que le ha llevado a escribir su nombre entre los candidatos a los Grammy a Artista Revelación, se ha convertido en una maravilla de la música actual. Aunque su nombre aún no ha llegado con excesiva fuerza a nuestro país, te recomendamos que lo memorices porque seguro dará mucho que hablar en los próximos meses y mucho más después del próximo domingo.

Su peculiar estilo country soul tiene sus raíces en las afueras de Bristol, donde creció llevando una vida muy humilde con Aretha Franklin como principal inspiración. Sin embargo, la combinación de talento y trabajo duro dieron sus frutos y consiguió dedicarse a su pasión: la música. Un mundo en el que encontró su lugar como corista de Iggy Azalea y de bandas tan populares como The Chemical Brothers o Massive Attack y el cual también le ha ofrecido un lugar como profesional participando en la composición de temas de varios artistas, entre los que llama la atención Katy Perry. Aunque, su experiencia anterior más destacada es como vocalista de la banda Phantom Limb.

No fue hasta el pasado 2019 cuando Yola se embarcó en el lanzamiento de su primer álbum de estudio bajo su sello propio, Walk Through Fire, aunque ya en el año 2016 había presentado un EP bajo el título Orphan Offering. Un disco que le ha catapultado hasta lo más alto de la industria musical y al reconocimiento internacional gracias a sus nominaciones a los Grammy. Sí, nominaciones en plural, exactamente un total de cuatro. Porque también aspira a Mejor Álbum Folk Americano, Mejor Performance de Orígenes Americanos y Mejor Canción de Orígenes Americanos por Faraway Look. Aunque, lo que realmente ha llamado la atención de esta artista en nuestro país es su rivalidad con Rosalía en la categoría Artista Revelación, en la que también aparecen los nombres de Lizzo, Billie Eilish o Maggie Rogers, en una categoría predominantemente femenina a excepción de Lil Nas X.

El próximo domingo comprobaremos quién se hace con el cotizado galardón a Artista Revelación y si, finalmente, la potente mezcla de country y soul unida a un gran torrente de voz que propone Yola conquista a la Academia por encima de la revolución causada por El Mal Querer de nuestra artista más internacional, de la dulzura indie pop de Maggie Rogers, del estilo desenfadado de Lizzo, de la revolución de los más jóvenes que encabeza Billie Eilish con su When we all fall asleep where do we go?, la sensación musical que ha llevado a cabo Lil Nas X con su Old Town Road o la energía de Tank and The Bangas. ¡Hagan sus apuestas!