Pablo Alborán estará en los Premios Goya 2020

Pablo Alborán no ha dejado de hacer anuncios esta semana. Arrancó con su presencia en los Premios Odeón. Desde el Teatro Real de Madrid aseguraba que “la alegría no se puede ni se debe disimular”. Así que sí, comenzaba semana con una sonrisa en la cara. Y no se le ha borrado.

Luego, llegó la versión que ha grabado de Tabú con piano y voz. Una interpretación al desnudo que es como se aprecian las grandes canciones. Y la suya lo es. Y en esta nueva interpretación elimina el inglés para cantar sólo en español.

Ahí no quedó la cosa porque había más bombazos que soltar. El próximo 4 de abril dará un concierto solidario en el Wizink Center de Madrid cuyos beneficios irán destinados a la investigación contra el cáncer.

Por si todo esto no hubiera sido suficiente para todos los alboranistas, llegó la noticia de que este sábado 25 de enero estará en los Premios Goya. En esta ocasión juega en casa, en el Palacio Martín Carpena de Málaga.

Desde luego, la gala de los premios de cine más importantes de España tendrá mucho sabor malagueño porque Antonio Banderas también se subirá al escenario con el musical A Chorus Line.

Para Alborán sería una buena oportunidad de presentar en directo su versión a piano y voz de Tabú, pero es solo una suposición porque no ha dado detalles sobre lo que hará en la gala. Lo que sí sabemos es que, en esta ocasión, no irá a recoger un premio como ya hizo en 2016 cuando su única incursión en el cine recibió estatuilla compartida con Lucas Vidal por la canción original que daba nombre a Palmeras en la nieve.

Eso sí, ya había quien sabía que Alborán estará el sábado en Málaga. “Menos mal que lo has avisado que casi la cago diciéndolo”, comentaba Rayden, otro de los que estará en los Goya 2020. En la parte musical se sumarán Amaia con su homenaje a Marisol, Ana Mena o Jaime Cullum.

Los fans de Alborán mostraban su orgullo en los comentarios en los que Maxim Huerta dejaba un discreto “bien!!!”.