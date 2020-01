Adele reaparece y muestra su increíble cambio físico

Los seguidores de Adele está de enhorabuena, y no solo porque sus representantes hayan confirmado que el 2020 traerá un nuevo álbum. La británica ha sido pillada por las cámaras y al fin han podido descubrir su espectacular cambio físico.

Se rumoreaba que Adele había comenzado a cambiar su imagen perdiendo peso, y ahora podemos confirmarlo. Todo ocurrió en la ciudad de Los Ángeles, donde la intérprete de Someone Like You salió a pasear luciendo un conjunto deportivo con un esqueleto. Irreconocible, ¿verdad?

Y es que, aunque ya la conocimos con 19 kilos menos, todo apunta a que nuestra protagonista ahora suma un total de 45 kilos menos. Así lo confirmó una fan que coincidió con la cantante y Harry Styles en sus vacaciones por El Caribe. "Dijo que había perdido 45 kilos y que era una experiencia positiva. Parecía muy feliz y estaba espectacular. Parecía tener confianza", señaló la joven anónima.

Esta nueva etapa de Adele comienza tras su divorcio con Simon Konecki y cinco años de ausencia musical. Pero ahora volverá con más fuerza que nunca, y prueba de ello es el lanzamiento de su álbum que mencionamos en líneas anteriores.

"Los 30 me pusieron a prueba de manera muy dura, pero estoy intentando apoyarme en todo. No importa cuánto tiempo estemos aquí, la vida es constante y complicada algunas veces. Los 31 va a ser un gran año y los dedicaré completamente a mí misma", señaló la cantante en sus redes sociales. Y todo apunta a que esta dedicación tiene que ver, y mucho, con su salud.

Decidida y fortalecida, Adele volverá a la carga con sus nuevos hits muy pronto. ¡Y con un increíble cambio físico!