Así fueron las actuaciones de Ariana Grande, Camila Cabello, Billie Eilish o Jonas Brothers en los Grammy

La ceremonia de entrega de los Premios Grammy 2020 tuvo un largo listado de triunfadores dominados por el huracán Billie Eilish. Ella fue la reina de los premios pero la fiesta de la música americana también se vivió en la alfombra roja y sobre el escenario del Staples Center. Además de Eilish, Ariana Grande, Camila Cabello y Jonas Brothers completaron el póker con lo mejor de la noche.

Homenajes emotivos, una espectacular escenografía, glamour y looks arriesgados y la mejor música en directo fueron otros de los grandes atractivos del show. ¡Echa un vistazo!

Billie Eilish

La primera actuación de Billie Eilish sobre el escenario del Staples Center de Los Ángeles con motivo de los Premios Grammy 2020 no pudo ser más espectacular. Un poderío vocal y un dominio de la escena único para dar vida a When the party's over.

Para este momento único, la cantante y compositora no quiso estar solo y su hermano Finneas, otro de los grandes ganadores de la noche, subió al escenario con ella para tocar el teclado y hacer los coros.

Cuando cantó aún no había recibido todos sus galardones ni había hecho historia en los Grammy pero desde luego sí que había hecho historia en la música.

Jonas Brothers

El fin de semana de los Grammy 2020 tuvo un profundo sabor a Jonas Brothers. Nick, Joe y Kevin no sólo pueron los protagonistas de los momentos previos al show con un espectacular concierto con motivo de la ceremonia de entrega. También lo fueron una vez que el espectáculo comenzó.

Porque los hermanos, acompañados en la alfombra de sus inseparables Jonas Sisters, tenían preparado algo muy especial para su actuación. Jonas Brothers estrenó Five More Minutes, una nueva canción no incluida en su disco Happiness begins. Se trata de una balada de amor cuya inspiración son las tres mujeres en la vida de los tres artistas.

Las mismas que les 'robaron' el protagonismo en el vídeo de What a man gotta do, canción que también sonó en los Grammy.

Camila Cabello

Camila Cabello y Shawn Mendes se quedaron sin la oportunidad de lucir su ropa interior como hicieran Twenty One Pilots por ganar un Grammy (¡otra vez será!). A cambio la cubana subió dos veces al escenario de la mayor fiesta musical de la industria americana.

Una de ellas tuvo un destinatario muy emotivo al productor Ken Ehrlich que después de 40 años produciendo la retransmisión de los Grammy se retiraba. Camila dejaba boquiabierto al público con un vestido ajustado de seda y de un brillante amarillo interpretando I sing the body electric.

Antes había demostrado su calidad sonora interpretando First man con la única compañía de un piano. De nuevo el vestuario y la puesta en escena fue brillante con una dedicatoria al primer hombre de su vida: su padre.

Ariana Grande

El año pasado la gran ausencia de los Premios Grammy fue Ariana Grande. Una discusión con la organización del evento motivó que la solista de Boca Ratón (Florida, Estados Unidos) dijera no a subirse al escenario (y de paso que su premio tardara casi medio año en llegar a su casa).

Ariana dejó claro que si subía al escenario quería interpretar un medley de sus mejores éxitos elegidos por ella. Y eso es lo que ha hecho exactamente en la ceremonia de entrega celebrada esta madrugada en horario español.

Imagine, My favorite things/7 rings y Thank u, next han puesto en pie al público en lo que se ha convertido en una de las mayores y mejores actuaciones de la noche. Algo que para Ariana Grande parecía casi como una fiesta de pijamas.