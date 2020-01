Polémica por la visita de Dua Lipa y Rosalía a un strip-tease

Las fiestas posteriores a la celebración de la ceremonia de entrega de los Premios Grammy están levantando más polvareda de lo que nos esperábamos. Defensores y detractores de Dua Lipa, Rosalía, Lizzo y Lil Nas X se han enzarzado en las redes sociales a cuenta de la visita de estas estrellas a un club de strip-tease.

En las imágenes que están corriendo como la pólvora en internet se puede ver cómo estas cuatro figuras de la música lanzan y colocan billetes sobre los cuerpos de varias mujeres semi desnudas y en posturas muy sensuales.

Algunos se han tomado este hecho como un apoyo de Dua Lipa, Rosalía, Lizzo y Lil Nas X a estas mujeres que se sacaron un buen dinero por este pase privado post-Grammy.

"Me despierto y veo el hashtag #DuaLipaEstáAcabada y me río de todas las mierd*s hipócritas que se están diciendo. ¿Desde cuando las mujeres no tienen permitido ir a clubs de strip-tease? Mujeres apoyando a las mujeres, esto esto es todo lo que yo veo aquí" escribía Lily (@liketoberuel).

Otros como Roberth Danilo soñaban con ser protagonistas del vídeo: "Quiero ser una de las bailarinas y que Dua Lipa y Rosalia me lancen fajos de billetes, ah que sueño".

Peor se lo han tomado otros usuarios. Aitor Semper escribía "Te venden que Dua Lipa y Rosalía son iconos feministas y la realidad es que dedican a tirar billetes a una mujer que está bailando ‘twerk’ como si fuesen los típicos puteros de club de carretera. Las ricas tomando las actitudes misóginas".

Prichota (@taexvicent) tuiteó: "de verdad los gringos q le ven de divertido ir a festejar a un PROSTÍBULO?? estos pelotudos no entienden q viven explotando a la mujer en ese ámbito y lo mas triste es q hay mujeres apoyando esto, ahi se ve a dua re feliz tirando billetes y a la rosalia"

Algunos incluso van mucho más allá y entran en las descalificaciones: "Asco dan. Rosalia, Dua Lipa y Lizzo deberían estar avergonzadas de esto. Ellas mismas alimentan la trata de mujeres como objetos. Después salen a hablar del feminismo y la sororidad. Una pena que dos de ellas hayan sido tan premiadas" escribía Sofi (@sofi_vazquez7).

¿Tú cómo lo ves?