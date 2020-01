El vídeo de la afterparty de los Grammy: celebrities, locura y canciones de One Direction

La música vivió el pasado 26 de enero uno de los eventos más esperados. La celebración de los GRAMMY reunió a decenas de artistas de todos los géneros de este arte para premiarlos y disfrutarlos en directo.

Pero la victoria de Rosalía o el barrido de Billie Eilish por estos premios no fueron las únicas locuras que se vivieron aquel día. Como manda la tradición, después del evento llegó la fiesta, y la de esta nueva edición superó las expectativas con creces.

La afterparty estuvo protagonizada, sobre todo, por Camila Cabello, Shawn Mendes, Niall Horan y Lewis Capaldi, quienes se subieron al estrado de la discoteca para darlo todo. Y no lo decimos nosotros, sino el vídeo que ya está circulando por las redes sociales. En él, podemos ver a nuestros protagonistas zarandeando sus cabezas al ritmo de Steal My Girl, uno de los mayores éxitos de One Direction.

En algunos de estos vídeos que han recopilado los usuarios podemos ver a Cabello y a Mendes compartir algún que otro apasionado. No cabe duda de que fueron una de las parejas más perseguidas por los focos en este evento.

Los premios Grammy concluyeron con algunos momentos memorables. Algunos de ellos fueron: la aparición de Dua Lipa en la alfombra roja con un look de lo más noventero, los flamenco vibes de Rosalía que han ovacionado los medios estadounidenses, las palabras que le dedicó Alejandro Sanz y el fenómeno de Lil Nas X y BTS irrumpiendo en el escenario.

Y es que, como era de esperar, esta gala dejó un sinfín de memes que protagonizaron las redes sociales. Porque claro, el sombrero de Billy Porter, las manos vacías de Ariana Grande y la emoción de Demi Lovato durante su actuación no podía pasar desapercibidos. Y para ti, ¿cuál fue el mejor momento de la noche?