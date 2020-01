La elegante presentación de ‘Black Swan’ de BTS en ‘The Late Late Show’ de James Corden

No cabe duda de que BTS ha llegado a nuestras vidas para quedarse. Sus canciones han irrumpido en las listas de éxitos internacionales batiendo récords hasta entonces impensables para los artistas de este género. Pero el K-Pop se ha internacionalizado por completo, y los públicos de todas las lenguas comienzan a inundar sus playlists de canciones favoritas con temas de estos artistas.

Una de ellas es Black Swan, el tema que BTS ha presentado para avanzar lo que traerán con su próximo álbum Map Of The Soul: 7. Desde que vio la luz el pasado 17 de febrero, los impactantes sonidos del pop que les acompañan se han colado en nuestras mentes para jugar con ellas. Pero ahora también se han propuesto conquistar nuestro sentido de la vista.

El pasado 29 de enero visitaron el programa de James Corden para presentar en directo esta canción, y su elegante y delicada coreografía ha dejado sin palabras a más de uno y de una. Recrean los movimientos que realiza el grupo de baile MN en su videoclip, y lo hacen ante un fondo que simula el paisaje de un bosque en la noche más cerrada. De este modo, continúan rindiendo homenaje a la danza y a la frase de Martha Graham: "Un bailarín muere dos veces - cuando deja de bailar, y esta muerte es la más dolorosa".

BTS ya es un conquistador nato de nuevos territorios, y el próximo 21 de febrero volverán a deleitarnos con un próximo gran proyecto con el que continuarán dicha conquista. Map Of The Soul: 7 llegará cargado de nuevos significados para dar comienzo a una nueva etapa, y no hay mejor forma de celebrarlo que con una gira internacional.

Así es. Los surcoreanos también han anunciado las fechas de su tour por todo el mundo, y sus seguidores españoles al fin han podido sacar el confetti. Harán su primera parada en nuestro país los próximos 17 y 18 de julio, en concreto, en el Estadi Olimpic de Barcelona.

Elegancia, sonidos impactantes y melodías pegadizas son los elementos que nos han presentado a través de este primer tema de su próximo álbum. Tres elementos que no faltarán en su nuevo álbum ni sobre el escenario catalán. ¿Estás listo/a?