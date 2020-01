Cali y El Dandee se "emborrachan de amor" junto a Reik en su nuevo single

Enero continúa llenando nuestras playlists de novedades. En esta ocasión, llega a nuestros oídos una de las combinaciones más gratamente sorprendentes del panorama musical latino: Cali y El Dandee junto a Reik. Tras su último lanzamiento de la mano de Aitana en la balada '+', el dúo colombiano se une en Borracho de Amor a la banda mexicana para cantar a la tristeza del desamor, pero dejando los ritmos deprimentes a un lado.

Un single en el que nos sorprenden con un soft reggaetón en el que cuentan una historia del pasado que vuelve una y otra vez al recuerdo sin poder evitarlo cantándolo así: "He cometido el error de pensar que poco a poco yo te iba a olvidar. He cometido el error sin saber que el amor que te tengo por siempre va a estar." Una canción con ritmos que ya van avanzando el verano y que seguro no tardará en llegar a todas las pistas de baile.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cali Y El Dandee (@calidandee) el 23 Ene, 2020 a las 9:25 PST

Una fusión muy aplaudida en redes, donde la mezcla del característico sonido de Cali y El Dandee junto con el toque romántico de los chicos de Reik se ha ganado los aplausos de artistas como Tini, que "inundaba" Instagram de corazones y llamas.

El videoclip, en el que los miembros de ambas formaciones no aparecen juntos en ningún momento, ya roza los 3 millones de reproducciones en YouTube. Una producción que se centra en el sentimiento de soledad y nostalgia, mostrando a un chico con la mente inundada por las imágenes de añoranza de ese amor que ha perdido y que a día de permanece vivo únicamente solo dentro de su cabeza. De esta forma, decide ahogar sus penas, por así decirlo, una y otra vez, hasta que termina haciendo alguna que otra locura por la que no pasa desapercibido. Algo que cuyo estribillo refleja a la perfección: "Déjame la botella pa' olvidarme de ella / En todas esas noches de su cara bella / Que tú te fuiste / Que no hay estrellas / Aprenderé a olvidar si tú me enseñas." ¡Quédate bien con la letra porque seguro que la cantarás durante los próximos meses!

Una colaboración más de Cali y El Dandee para añadir a su enorme lista de trabajos con otros artistas como Por Fin Te Encontré con Sebastián Yatra y Juan Magán, El Ciego con Melendi, Porque Te Vas con Tini Stoessel o Mil Tormentas con Morat.