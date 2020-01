Robledo, Omar Montes, Químico Ultramega - No Me Olvida [2020]

Ya nos habían avisado: lo que traían Robledo, Omar Montes y Químico Ultramega no iba a pasar desapercibido, y así ha sido. Llega No Me Olvida, la última alianza de estos tres artistas que, con la ayuda del productor Dabruk, han dado vida al que ahora se ha convertido en uno de tus temas favoritos para poner ritmo al fin de semana.

Pero como era de esperar, esta canción de ritmos urbanos y del "flamenco flow rompediscotecas" de Omar no ha llegado sola. A ella le acompaña un videoclip en el que tanto Robledo como Omar y Químico derrochan sus lujos. Rodarse de chicas y mostrar sus ferraris no es ningún reto para ellos, pues son las escenas que protagonizan este clip.

No Me Olvida habla de esos momentos que, tal y como indica su título, es imposible que salgan de tu cabeza. Sobre todo, aquellos vividos con la persona con la que compartiste tu corazón y, a su vez, tu cuerpo. Con un contenido explícito, la canción cuenta con versos como "Fui yo quien sanó sus heridas y la complací en el sexo" y "Ella sabe que es atractiva y quiere que pierda el control".

Portada de 'No Me Olvida', single de Omar Montes, Robledo y Químico Ultramega / Foto Promocional

El 2020 de Robledo no podía empezar mejor. Tras asomar la cabeza en la industria con temas como ¿Entonces? y Dolce Vita, el trapero se ha atrevido con una impactante alianza. Omar Montes y Químico Ultramega son cosechadores natos de éxitos, pues entre sus discografías se leen temas como Alocao' y Gatillero. Canciones que han protagonizado buena parte de nuestras sesiones de fiesta y de locura.

Robledo probó suerte en el mundo de las batallas de gallos, y ahora ha encontrado su camino en la industria de la música. Es por ello por lo que, tal y como indicó en una entrevista con LOS40, ha decidido apartarse de cualquier distracción para dedicar su vida a este arte.

Así que quédate con su nombre porque todo apunta a que va a sonar, y mucho, en las listas de las plataformas digitales. Para familiarizarte con sus sonidos, puedes ir reproduciendo No Me Olvida en bucle y así preparar tu cuerpo para el fin de semana.