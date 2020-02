El gesto de Demi Lovato que ha enfadado a los fans de Selena Gomez

Cuando todos pensábamos que Selena Gomez y Demi Lovato habían resuelto sus diferencias, llega la intérprete de Anyone para disparar todas nuestras dudas. De hecho, la razón principal de nuestra confusión se encuentra en el Instagram Story que compartió Gomez durante la actuación de Lovato en los premios Grammy, y que tanto quisimos resaltar hace unos días en nuestra página web. Pero parece que no es oro todo lo que reluce.

Y es que la reacción de Demi ante este gesto de su compañera de profesión (y a la que considerábamos su nueva mejor amiga) ha cabreado a los seguidores de la intérprete de Look At Her Now. Y no por ninguna palabra malsonante o comentario desafortunado, sino por la ausencia de sus palabras y su posible venganza.

Después de que Selena compartiese su emoción a través de Instagram tras ver la actuación de su compañera, Demi decidió no responderle, aunque sí compartir un vídeo en el que Justin Bieber, ex de Selena, explicaba algunos detalles sobre el nuevo documental de su vida. "¡Qué gran verdad! La gente no entiende lo impactante que puede ser hacer giras en una edad tan temprana. Siempre te apoyaré, @justinbieber", añadió.

Demi Lovato responde a Justin Bieber / LaRepublica

Esto no tardó en incendiar las redes, que se inundaron de críticas hacia el gesto de la de Nuevo México. ¿Por qué decidió guardar su respuesta a Selena Gomez pero sí ha compartido su reacción ante las palabras de su ex? ¿Será su venganza ante la amistad de Taylor Swift y la de Texas? ¿Ya no son tan buenas amigas? Muchos de sus seguidores apoyan la idea de que se encargó de agradecer el apoyo a Gomez en su privacidad, mientras que otros aseguran que nunca podrán resolver sus diferencias.

Sea como sea, Demi consiguió levantar a millones de espectadores que no faltaron a su cita con los Grammy el pasado 26 de enero. Bastó con escuchar los primeros acordes de Anyone en directo para que las lágrimas comenzasen a recorrer los rostros de sus seguidores y otras celebrities que la escucharon. ¡Hasta Selena Gomez!

Y tú, ¿crees que Demi sí respondió a su compañera a través de un mensaje o crees firmemente en que nunca serán capaces de dar una oportunidad a su amistad?