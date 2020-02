Los mejores memes de la Super Bowl

La Super Bowl 2020 ha dejado momentos para la historia mucho más allá de los deportivo. Con un show protagonizado por Jennifer López y Shakira, el poder latino ha quedado más en relieve que nunca jamás en la historia de este gran espectáculo mundial. Un medio tiempo en el que, por si con ellas fuera poco, Puerto Rico y Colombia han tomado un protagonismo especial de la mano de J. Balvin, Bad Bunny y Emme, la hija de JLo y Marc Anthony. Pero, además de los halagos, también hay otro tipo de contenido que ha inundado las redes sociales y que no podía ser otro que los memes.

La lengua de Shakira, la gran protagonista

Aunque ya ha quedado aclarado que este gesto de la colombiana es un guiño cultural, para cuyo origen hay diferentes teorías, es innegable que se ha convertido en el protagonista absoluto de las redes.

Resumen de la presentación de Shakira pic.twitter.com/7DbNqxPkNb — Gol Garracol (@ElGolGarracol) February 3, 2020

La impresionante forma física de las dos divas del pop latino

Otro de los aspectos más comentados es lo absolutamente en forma que se encuentran ambas estrellas, recalcando que Shakira justamente cumplía 43 años y Jennifer López recientemente celebraba sus 50 de gira.

Shakira y Jlo bailando a sus 43 y 50 años haciendo piruetas.....VS........Yo a mis 29 subiendo las escaleras de casa. pic.twitter.com/7CLAbFYFsp — De Salinas pal mundo! (@inarueketi) February 3, 2020

Los invitados tampoco se han quedado atrás

La aparición de J. Balvin y Bad Bunny, dos de los artistas latinos más exitosos del momento a nivel internacional, no ha hecho más que confirmar la esencia latina en el escenario del Miami Hard Rock Stadium. Sin embargo, lejos de quedarse en aquello que se ha visto, los memes han ido más allá pensando en un ausente que a muchos les vino a la cabeza al escuchar Chantaje: Maluma.

Maluma viendo cómo está J Balvin y Bad Bunny en el Super Bowl#HalftimeShow pic.twitter.com/nXQS2BR2Jj — LETUITERO 🐻 (@Letuitero_) February 3, 2020

Un hueco para la política

Entre los temas que están en el punto de mira de esta Super Bowl, la política no pasa desapercibida. Tanto poder latino, incluyendo el emotivo momento con Emme interpretando Born in the USA de Bruce Springsteen, ha hecho que algunos piensen en el presidente de Estados Unidos.

La euforia ante un espectáculo histórico

La Super Bowl 2020 ya resuena con fuerza como candidata a convertirse en una de las mejores de la historia de la final de fútbol americano y ya hay quienes, directamente, la posicionan en lo más alto del ranking, a pesar de competir con rivales como Michael Jackson, Prince, Beyoncé o Lady Gaga. Aunque en gustos no hay nada escrito, es sin duda uno de los shows de descanso más frenéticos que hemos visto, con un constante de éxitos y la adrenalina como elemento esencial.

Así quede después del #HalftimeShow con Shakira, J Balvin, JLo y Bad Bunny pic.twitter.com/HOR6IIMtJ3 — Tu Sicaria. (@SoyTuSicarix) February 3, 2020

Yop escuchando a Shakira cantar Waka Waka en el #HalftimeShow pic.twitter.com/JoWQvzv85G — Roberto Borreguin (@RobertoBorregu3) February 3, 2020

Yo viendo una y otra vez las actuaciones de la #SuperBowl pic.twitter.com/kO9bj0TGE0 — Charlene (@saugga17) February 3, 2020

Devoción que las redes han demostrado.