Así es el estudio de David Guetta en Ibiza

En el mundo de la música electrónica cada vez es más frecuente que los grandes djs del planeta muestren sus particulares santuarios donde dan vida a las canciones que sacuden al mundo. Martin Garrix o Kygo ya demostraron que lejos del glamour que se les suponía, lo suyo es un proceso muy íntimo. Y David Guetta no ha hecho más que confirmar esta sensación.

"Este es mi estudio principal donde puedo trabajar en las grabaciones en su versión final y que normalmente suelo probar en el mismo día en mis actuaciones en Ibiza" empieza explicando David Guetta.

El DJ francés ha abierto las puertas del estudio que tiene en su residencia en Ibiza donde vive más de la mitad del año y desde donde ofrece sus habituales residencias en los principales clubs de la isla. Un estudio cuyo acceso esconde una primera sorpresa en forma de todos los discos publicados por él durante su carrera.

"Nunca había tenido mis discos colgados en ninguna pared y uno de mis amigos decidió darme esta sorpresa" explica David Guetta sobre un espectacular mural que representa millones de discos en ventas en todo el mundo.

Una vez en el estudio, el dj nos muestra su equipo sonoro de la marca que edita el reportaje (Genelec) y a cuya calidad confía su sonido tanto para los hits más mainstream como para el trabajo algo más underground que está llevando a cabo en estos meses con Morten.

Como ya os contamos, el francés está en la busca de ese "sonido que rellene el hueco entre lo oscuro, el techno y lo guay o el EDM y tiene una energía sorpredente que va a arrasar en los festivales cuando las pinche. Una de las nuevas canciones que he hecho con Morten parece rave pero más sexy, y las letras tienen un estilo muy Lana del Rey. Algo flipante. Es algo realmente fresco y nuevo y estoy muy emocionado con mi nuevo sonido. Los djs a los que se lo he puesto también están emocionados. No he estado tan emocionado con la música electrónica desde hace tiempo".

El resultado de esa búsqueda ha sido Make it to heaven, un tema en el que ambos djs y productores se rodean de la fabulosa voz de Raye para dar forma a un hit que mezcla los sonidos más mainstream de la música electrónica con los del house y el techno más underground. David Guetta, Morten Breum, Rachel Keen, Toby Green y Mike Hawkins participan en Make it to heaven con la producción de los propios Guetta, Morten, Green y Hawkins.

No será la única canción que vea la luz. Pero haciendo caso del proceso compositivo de Guetta, el dj ha sido capaz de crear hasta 26 composiciones de las cuales ha trabajado profundamente en unas 6 o 7 y de las que como mucho 3 serán canciones reales. Todo ello pasa por su trabajo en el estudio y por los test que hace en directo en sus sesiones en los clubs.