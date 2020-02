David Otero: Después de Taburete le toca el turno a Bely Basarte

Recientemente hablábamos con David Otero de su nuevo proyecto, el primero que saca después de que su compañía discográfica de toda la vida le invitara a seguir su propio camino. Él decidió hacerlo haciendo balance de sus 20 años de trayectoria.

El resultado es un disco, Otero y yo, que irá lanzado en formato de 3 EPs que recogen éxitos de su etapa con El canto del loco, de El Pescao y de la última en la que ya empezó a defender sus canciones con su propio nombre.

Pero en esta ocasión no llegaba solo sino con la buena compañía de otros músicos que le han ayudado a revisitar esos clásicos. Primero conocimos Una foto en blanco y negro junto a Taburete. Una mirada a sus inicios cuando componía canciones con su guitarra y una grabadora.

Ahora, llega la segunda colaboración: Bely Basarte. Juntos hacen una nueva versión de Buscando el sol. No es la primera vez que la cantan juntos. “La había cantado hace muchos años con ella en un evento para youtube. Me llamaron y me dijeron, ‘tenemos una youtuber que lo peta…’. Yo no la conocía pero vi lo que era Bely y cuando me preguntaron si quería hacer algo con ella contesté, ‘inmediatamente, ya, mañana’. Quedamos e hicimos Buscando el sol, y desde entonces, esa canción se quedó ahí, como semilla”, relata sobre el momento en el que se conocieron.

“Cuando me imaginé la colaboración con Bely me imaginé un grupo con chico y chica en el que los dos cantamos la voz principal casi todo el tema, hay muy pocos momentos en los que nos quedamos solos”, explica sobre la idea que tenía para esta nueva versión, “era como un viaje los dos juntos, como si fuéramos un grupo con chico y chica cantando a la vez todo el rato, ese era el enfoque que me gustaba para esa canción, como de grupo americano. Como Of Monsters of Men, grupos que cantan chico y chica, a veces lo hace Metronomy, y ese concepto me gustaba un montón y ese sonido y estética es el que me ha inspirado.

“Ya podéis hacer el pre-save de #BuscandoElSol con @belybasarte para escucharla antes que nadie. Al hacerlo podréis ver un vídeo exclusivo de una bonita conversación que tuvimos los dos en el estudio 🎙”, anunciaba en redes. Así que, el lanzamiento está cerca. Estamos deseando escuchar todas esas nuevas versiones en el Básico Opel Corsa de David Otero el próximo 18 de febrero.