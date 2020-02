Drake pone mote a Rosalía y dispara los rumores de colaboración

Si hay algo que Rosalía ha conseguido con su talento es incorporarse a la lista de algunas de las voces y rostros más conocidos, no solo de España, sino de Estados Unidos. Cada vez son más las celebrities americanas que comparten momentos con la catalana y presumen de ello a través de las redes sociales. Y no, no solo hablamos de su nueva mejor amiga Kylie Jenner o Demi Lovato.

Drake ha caído rendido ante el talento de la intérprete de Juro Que, y no lo decimos nosotros, sino la última foto que ha compartido a través de su cuenta de Instagram. Pareciendo una escena de una realidad paralela, vemos a nuestros protagonistas posando con naturalidad ante la cámara mientras disfrutan de la presentación de la colección Tokyo Olympic en Nueva York el pasado 5 de febrero.

Que sí. Que la unión de Drake y Rosalía parece más real que nunca, y prueba de ello es el mote cariñoso con el que ha denominado a la catalana. "La jefa de Sant Esteve Sesrovires", que viene a traducirse como "La jefa de San Esteban de Sasroviras", el municipio de Barcelona en el que nació. Lo típico que le dices a un amigo/a cercano/a o a alguien con quien tienes una relación más estrecha.

Lo cierto es que no hemos sido los únicos que hemos saltado de nuestros asientos tras encontrarnos con esta imagen. Algunos de los amigos más famosos del cantante no han podido evitar mostrar su emoción ante el encuentro. "Me gusta este combo", señalaba Romeo Santos en la publicación.

Como era de esperar, la imagen y su descripción no han tardado en revolucionar las redes y disparar los rumores de colaboración. ¿Será este el primer acercamiento y el desencadenante de un nuevo trabajo juntos? Y es que aunque ya hemos visto a Rosalía colaborar con artistas de la talla de Ozuna, J Balvin o James Blake, sería la primera vez que se atreviese con un referente no latino y ya convertido en leyenda.

Su último éxito recibe el título de Juro Que, una canción de ritmos flamencos que nos traslada a la Rosalía de los comienzos. Una Rosalía alejada del sonido mainstream que venía ofreciendo en sus últimos temas. Recibió la acogida que tanto nuestra protagonista como su equipo deseaban, reuniendo más de 15 millones de visualizaciones en apenas dos semanas.

Ahora solo queda esperar para saber si finalmente se animará a trabajar con el rapero y cuándo podremos escuchar este imparable éxito musical. Y tú, ¿qué sonidos te gustaría que adoptase la canción?