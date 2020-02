Dani Fernández revive ‘Bailemos’, en acústico y con Isma Romero

No hay duda de que Incendios es un discazo. Y tampoco hay dudas de que Dani Fernández está totalmente seguro de ello. El artista ha avanzado por redes sociales una sorpresa que tiene preparada para todos sus seguidores: la versión acústica de Bailemos junto a Isma Romero. Un tema que mañana mismo podremos escuchar en bucle.

"Seguimos revisitando temas de Incendios con buenos amigos... Bailemos, que pronto nos va a dar muchas alegrías, tengo la suerte de versionarlo en acústico con el gran @ismaromeroficial. El viernes disponible en todas las plataformas", informaba el artista en sus redes sociales.

No es la primera colaboración que Dani está sacando de Incendios, pues poco a poco está completando todo su setlist en acústico con otros artistas. Ya lo hizo con Marta Soto en No te pido que vuelvas, y con Disparos junto a Sinsinati. Además, está haciendo sold out en casi todos sus conciertos por el país. El Tour Incendios hace parada mañana día 7 de febrero en Murcia, y parará hasta abril por Huesca, Salamanca, A Coruña, Málaga, Sevilla, Barcelona o Cáceres, entre otros. ¿No tienes aún tu entrada? Corre, porque lo está llenando todo.

¡No para! Dani Fernández es uno de nuestros artistas confirmados para el Primavera Pop 2020. El intérprete de Disparos actuará en el Wizink Center de Madrid el próximo 3 de abril, para el día siguiente estar en Barcelona y en Málaga el día 5. Escenarios en los que coincidirá con otros grandes artistas como Dvicio, Lola Índigo, Aitana o Blas Cantó.

Isma Romero, rey de colaboraciones

El tema que Isma Romero tiene con Alfred García es un temazo en toda regla. Cicatrices es de esas canciones que no puedes parar de escuchar, ya sea por su letra o por la manera en la que está cantada. Así, el artista va de colaboración en colaboración: primero con el catalán, después con David Otero, Bely Basarte y ahora es el turno de Dani Fernández. Y la verdad es que su voz empapa bastante bien con el de sus compañeros de profesión.

"La música te regala momentos eternos. Admiro y respeto mucho a @danifdezmusic y he tenido el lujazo de revisitar en acústico este temazo. Muy agradecido! Que vivan las canciones!!!", publicaba en su Instagram. Nosotros, estamos deseando escuchar cómo suena.