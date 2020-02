Así suena '24/7', lo más nuevo y romántico de Marlon

"Tú, mi 24/7" o lo que es lo mismo, una declaración de amor en toda regla. Los chicos de la banda Marlon se han puesto muy románticos en su recién estrenado single, que se añade a la lista de canciones perfectas para celebrar San Valentín. ¿Acaso hay algo más profundo que decirle a alguien que quieres pasar las 24 horas del día de los 7 días de la semana a su lado?

Con esta balada con toques rockeros y bajo el título 24/7, Adri Roma, Juan y Jorge han sacado su lado más sensible, de hecho, mucho más del que acostumbran, pero con su inconfundible sonido por delante. Una canción llena de personalidad en la que el estribillo que refleja al 100% la intención del resto del sencillo: "Solo con mirarte ya se lo que soy, con mirarte ya se adónde voy / Solo con mirarte ya se lo que quiero / Y si te vas de mi lado me muero". ¿Se la dedicará Adri Roma a Ana Fernández este 14 de febrero?

El videoclip cuenta una tierna historia en la que un niño y una niña se escapan del colegio, mientras escriben en la pizarra como si del castigo mítico de Bart Simpson se tratase "No volveré a escuchar Marlon en clase" pero, finalmente consiguen darse a la fuga y colarse en los ensayos de su grupo favorito. Algo que llama mucho la atención es que, estas partes de la historia no se ven en el videoclip oficial, si no que son fragmentos que la banda ha compartido en sus redes sociales.

Tras hacer sold out en la mayoría de los conciertos, Marlon ha presentado nuevas fechas para su gira añadiendo conciertos en Madrid, Valencia, Gijón, Zaragoza, Bilbao, Pamplona, Donostia y Santiago de Compostela, además de su confirmación en la próxima edición del festival Arenal Sound. Logros que no olvidan de agradecer a sus fans: "Hemos soñado y hablado infinitas veces muchas de las cosas que ahora nos están pasando y la verdad que no podemos estar más felices. Gracias a todos los que estáis detrás de esto empujando día a día y haciendo que juntos seamos más grandes!!!"