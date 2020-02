Anuel AA, Don Patricio, Natalia Lacunza, Anitta y Bad Bunny nos inyectan sus ritmos más frescos

La semana ha llegado a su fin. ¡Por fin! Y eso solo puede significar una cosa... ¡¡novedades musicales!! Tus artistas favoritos han unido fuerzas para sorprendernos con sus ritmos más frescos. Unos sonidos, por cierto, de lo más variopinto y para cualquier plan que decidas llevar a cabo este fin de semana.

Si lo tuyo es desmadrarte en un fiestón, puedes reproducir en bucle lo nuevo de Don Patricio con Anitta y Rauw Alejandro o lo de Jhay Cortez con Anuel AA y J Balvin. Si por el contrario lo tuyo es disfrutar de la tranquilidad en tu hogar, siempre puedes dejarte llevar por lo nuevo de Pol Granch y Natalia Lacunza. O también puedes seguir reproduciendo lo que nos trajeron Dua Lipa y Dani Martín, entre otros.

Viernes 7 de febrero

Anuel AA - Keii. ¿Qué es un viernes sin ritmos latinos? Absolutamente nada. Un día sin misterio y sin gracia. Pues Anuel AA es uno de los que se han encargado de inundarlo de estos sonidos para que la fiesta esté más que asegurada. En este caso, el puertorriqueño nos sorprende con un tema de reggaetón con referencias a otros éxitos como Con Calma, Callaita o Taki Taki.

Justin Bieber, Quavo - Intentions. Ya está aquí el adelanto de Changes, el nuevo álbum de Justin Bieber del que ya ha desvelado su tracklist. Un tema que sucede a Yummy y en el que Bieber nos ha vuelto a deleitar con sus ritmos pop y R&B de lo más pegadizos. Por supuesto, con un significado muy amoroso.

Jhay Cortez, Anuel AA, J Balvin - Medusa. Este trío de éxitos ha decidido unir sus voces en el que quizás se convierta en uno de los temas más reproducidos de este año. Sin duda, Medusa llega con un aire fresco y esa melodía que te engancha y se reproduce en las cabezas sin freno. ¡Menuda bomba de ritmos latinos!

Pol Granch, Natalia Lacunza - En Llamas. Como mencionamos anteriormente, si lo tuyo es la tranquilidad, Pol y Natalia te traen la solución. Ambos dan vida a una balada de pop alternativo con toques del R&B. "Dame paz para quedarme y te volveré a llamar" es uno de los versos que da vida a esta canción que habla de esas oportunidades que perdemos para confesar nuestros sentimientos a la otra persona.

PARTYNEXTDOOR, Drake, Bad Bunny - Loyal (Remix). Medusa no iba a ser la única unión de voces latinas a destacar este viernes 7 de febrero. Y es que nos confesamos verdaderos amantes del bilingüismo, por lo que el remix de Loyal tiene todas las papeletas para convertirse en nuestro nuevo vicio. Una canción de ritmos de R&B con toques urbanos y una melodía de lo más pegadiza.

Don Patricio, Anitta, Rauw Alejandro - Contando Lunares (Remix). Se acabó la espera. Brasil, Puerto Rico y España se han unido para sorprendernos con la nueva versión de la canción que sonó, y mucho, el verano pasado. Y es que con Anitta y Rauw Alejandro uniéndose al talento de Don Patricio, nada podría salir mal. ¡Puro fuego!

Niall Horan - No Judgement. Al más puro estilo del pop que le caracteriza, con toques tropicales, el irlandés presenta una canción de lo más chill con un significado de lo más representativo. ¿Acaso hay algo mejor que estar con esa persona que jamás te juzgará por ser quien tú eres? Un placer del que, por desgracia, solo unos cuantos pueden disfrutar. No Judgement llega como una inyección de positividad y buen rollo.

5SOS - No Shame. Con un ritmo del pop/rock alternativo y los agudos que escuchamos en sus anteriores proyectos, la banda australiana nos presentan su primer avance del próximo álbum de estudio C.A.L.M., que coincide con las iniciales de los nombres de cada uno de sus integrantes. No Shame habla de la necesidad que sienten las personas de llamar la atención constantemente.

Y para completar la playlist de las novedades musicales del viernes 7 de febrero, nos encontramos con Birthday de Anne Marie, 24/7 de Marlon, No Tengas Miedo de Rayden, Meet Me on The Roof de Green Day, Business Woman de Nathy Peluso y Sodio de Danna Paola.