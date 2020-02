Anuel AA a Enrique Iglesias: “Ya tú no eres más lindo, papi”

Anuel AA lanzó hace unos días su nuevo tema, Keii. Una canción en la que menciona a varios de sus compañeros que están consiguiendo que el urban latino consiga reconocimiento en el mundo entero. Y en eso sigue, en nombrar a otros artistas.

En plena promoción de esta nueva canción ha querido mandarle un saludito a otro del género, Enrique Iglesias. El cantante español fue uno de los pioneros en adherirse a esta tendencia y cruzar fronteras con su apuesta por el urban.

“Un saludo a Enrique Iglesias, mi amigo. Ya tú no eres más lindo, papi”, le dice en un vídeo que termina con él cantando un fragmento de su nuevo estribillo. Sus seguidores se lo han tomado con sentido del humor, una manera de decirle a su colega que él ha llegado y le ha quitado la corona.

Y es que Anuel AA se ha propuesto liderar este movimiento. Ya lo decía hace unos días en redes: “Con TODO el respeto del mundo (YANKEE, DON OMAR Y TEGO) eran los mejores artistas del reggaeton pero con el tiempo YANKEE demostró ser el líder del género urbano!!!!!!!! Yo no quiero ser como YANKEE PERO mi meta es seguirle los pasos y un día poder ser el líder del movimiento urbano!!!!!!!! Yo soy el mejor REGGAETONERO Y TRAPERO VIVO!!!!!!!! EL TIEMPO ME VA DAR LA RAZÓN!!!!!!! 🧛🏻🧛🏻‍♀️”.

Está claro que no tiene abuela y sí una gran confianza en sí mismo. Ya veremos si el tiempo acaba, o no, dándole la razón. De momento, muchos de sus seguidores no le perdonan esta falta de humildad. Estos son algunos de los comentarios que le han escrito para intentar bajarle los humos.

“Todos los días dices una barbaridad mayor a la anterior 😂😂😂😂 cuando hagas una salsa, un bolero, un acústico, una balada en fin... QUE DISPARATE DICES !!!”.

!!!”. “Te idolatras a ti mismo. No serás como yankee , mucho menos seguirle los pasos. Más humildad . Mucha humildad y tener fe en Dios.! Asi no se llega lejos , piense lo que pienses y digas lo que digas a tu seguidores, no! Con todo el respeto, todo se gana . Pero de esa manera? Tendrás tu que venderle el alma al diablo para que eso pase ”.

. Mucha humildad y tener fe en Dios.! Asi no se llega lejos , piense lo que pienses y digas lo que digas a tu seguidores, no! Con todo el respeto, todo se gana . Pero de esa manera? ”. “Que tengas dinero no significa que tengas talento”.

“Daddy es leyenda tu solo podras sentarte a su derecha pero nunca en el trono👍🏻🤭”.

“No superad ni a Bad Bunny , y vas a llegar a ser daddy yanke😂😂😂”.

“Eres el mejor del mundo🌎 pero recuerda que Bad bunny no es de este planeta 😏”.

“El mejor? Jajaja el mejor chiste de toda la vida 😂😂😂😂”.

Por su parte, Enrique Iglesias ha pasado de contestar, está claro que, de momento, está más entregado a su reciente paternidad que a escuchar los saludos de Anuel AA.