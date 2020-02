Demi Lovato nos explica su nuevo e impresionante tatuaje en la espalda

El pasado diciembre, Demi Lovato anunció que iba a estar un tiempo ausente de las redes sociales y que la próxima vez que la viéramos sería cantando. Cumplió y la tuvimos de vuelta con su actuación en los Grammy. Luego llegó la de la Super Bowl. Y Demi volvió a su vida virtual.

En el tiempo que estuvo ausente sucedieron cosas y ahora ha querido explicarnos una de ellas. “Recientemente desaparecí en las redes sociales para prepararme para mis actuaciones en los Grammy y la Super Bowl, pero mientras estaba fuera de las redes sociales me hice este tatuaje increíblemente significativo realizado por Alessandro Capozzi”, anuncia junto a la imagen del resultado.

Un tatuaje que, al parecer, crearon entre el tatuador y ella. “Ser tatuada por él fue una experiencia que nunca había tenido antes... no tenía idea de lo que iba a hacer. Le conté sobre mi vida y dónde estaba en ese momento y creamos una combinación de imágenes, las que mejor simbolizaban el despertar espiritual que estaba teniendo”, explica.

“Tener un ángel caído siendo levantado por 3 palomas puras y angelicales (la Santísima Trinidad), mientras su luz interior está siendo guiada por una conciencia superior, y la desintegración de sus alas oscuras representaba la oscuridad que estaba derramando”, matiza sobre el significado de su tatuaje. Está claro que estaba en modo filosófico y reflexivo.

“Alessandro: ¡eres extremadamente talentoso y no puedo esperar más! Gracias por esta experiencia especial... ¡lo único malo es que no puedo ver físicamente esta increíble obra de arte porque está en mi espalda! Jaja. ¡También le doy gracias a Scooter Braun por presentarnos! 🖤🕊💉 ps. Todavía no puedo creer cómo se ve la vida así y cómo se curó de manera increíble”, termina diciendo la cantante.

El tatuador, que trabaja entre Nueva York, Los Ángeles y Miami ya publicó la pasada Nochebuena el resultado del trabajo que le había hecho a Demi. ““Para la increíble Demi Lovato 💖 "Divino Femenino" ✨ Efecto Destrucción 𝐗𝐕𝐈𝐈𝐈”, escribió en sus redes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ALESSANDRO CAPOZZI (@alessandro_capozzi) el 24 Dic, 2019 a las 10:42 PST

“Creamos esta pieza juntos para representar un renacimiento del espíritu. Las alas oscuras representan los malos momentos, su desvanecimiento representan cómo ella avanzó. La luz del interior representa la fuerza interior necesaria para el cambio y las palomas, al levantarla, simbolizan el alcance de un estado superior de conciencia. Felicidades por tu viaje inspirador, Demi, honrado de haber representado esto para ti”, terminaba diciendo.