Toñi Moreno llora con las palabras que Paz Padilla dedica a su madre

Esta semana será difícil de olvidar para Paz Padilla que ha tenido que enfrentarse a su pérdida más dura. Su madre, Doña Lola, fallecía a sus 91 años de edad y la presentadora está rota de dolor.

Ahora toca despedirse, por mucho que duela y ella lo está haciendo recordando cómo era. “Ella disfrazaba la vida, las carencias las disimulaba y hacía que las pequeñas cosas fueran importantes para cada uno de sus hijos. No se cómo lo hacía, pero todos nos creíamos que éramos su preferido; nos inculcó el humor como forma de vida”, escribía en redes.

Un sentido del humor que ha sido su seña de identidad y modo de vida. “Tu despedida ha sido triste a la vez que bonita. Ayer volviste a ser el centro de la fiesta, donde todos los que estuvieron se habrían reído contigo, como tantas veces lo hicieron. Tus ganas de vivir y tu fuerza la mantuviste hasta tu ultimo soplo; y decías: -Tiene guasa tener que irse!!!! Cuando todos tus pollitos estuvieron a tu alrededor, emprendiste tu viaje para reunirte con “el viejo”. Seguro arriba la estarás liándola con tu amiga Juana la Chata como en el banco del cerro Prim, donde atrapabais con vuestro sarcasmo y doble sentido a todos los que allí se atrevían a cruzar, sin poder dejar de reír. Los cuchichines brindamos por Usía...Vete tranquila porque tu esencia, como solías decir, la llevamos en los “gemene””, añadía con la emoción que solo puede transmitir una hija que estaba muy unida a su madre.

No han faltado las palabras de apoyo de esos amigos que están a su lado en este momento tan difícil.

José Corbacho: Paz. Tu madre fue una madre muy querida por ti y por tus hermanos. Tus ojos se iluminaban cuando hablabas de ella y lo seguirán haciendo. Porque, cómo bien dices la llevas en los “gemene” y en el corazón. Abrazo grande, Padilla para ti y todos los tuyos! ❤️

Ainhoa Arteta: Querida Paz no se van se transforman