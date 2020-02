Gloria Serra cae en la fiebre de la ‘Tusa’

Cuando advertimos del peligro de la Tusa, no lo hacemos por, como se dicen en algunos rincones de España, "gastar saliva". El hit creado por Karol G y Nicki Minaj ha viajado por todos los lugares del mundo para conquistar nuestros oídos. ¿Para qué vamos a engañarnos? Lo ha conseguido.

De su nacimiento también han surgido otras versiones que jamás pensabas que podrían existir, así como también un remix protagonizado por la Chusa de La Que Se Avecina, Dakota y La Veneno. No, no proviene de ningún universo paralelo. ¡Es la realidad! Pero no es la única conexión que existe entre figuras televisivas y este hit urbano.

Gloria Serra, la mismísima Gloria Serra, la presentadora de Equipo de Investigación y célebre por su frases entonadas, también ha protagonizado una nueva versión de Tusa. Lo que lees. Todo comenzó cuando el usuario @Roxy_Folclorica compartió el pasado 12 de febrero un vídeo en el que recopilaba diversas imágenes de la presentadora, a lo que se le añadía, de manera ficticia, la letra de la canción con su famoso tono.

Gloria Serra se atreve con Tusa. No se esconde. pic.twitter.com/hzyKLRjrGv — R O X Y (@Roxy_Folclorica) February 12, 2020

Como era de esperar, esto ha causado revuelo en las redes sociales. Apenas pasaron unos segundos cuando los internautvas comenzaron a compartir esta creación entre risas. "Me ahogo jajajaja Se confirma que el remix de TUSA será con Gloria Serra", expresó uno de ellos.

Esto demuestra que, además de un éxito, Tusa se ha convertido en sujeto de las parodias que centenas de usuarios comparten. Aunque estamos seguros que no es algo que preocupe ni a Karol G ni a Nicki Minaj, cuyo único objetivo con esta canción es pasarlo bien, y si esas risas te ayudan a superar tu desamor, mucho mejor.

Y tú, ¿votas por Gloria Serra como protagonista del remix oficial de Tusa?