Sebastián Yatra anuncia nueva música en muy buena compañía

Sebastián Yatra ha arrancado el año con muchísima fuerza y lleno de ganas de trabajar y, aunque, el súper éxito de Tusa finalmente no recayera sobre su persona, sus fans puedes estar muy tranquilos porque…¡ha prometido nueva música para dentro de menos de lo esperado!

Hace unos días anunció en sus redes sociales que el día 21 de febrero había sido la fecha elegida para el estreno de un nuevo single, del que no compartió inicialmente ninguna pista, dejando todo en el aire. Sin embargo, el propio Yatra en su Instagram ha mostrado un pequeño fragmento del que seguro será su nuevo hit. Aún no conocemos el título de esta canción y apenas desvela nada de lo que nos espera salvo la identificable frase de "Estás con alguien que no puedes amar". Con lo que sí que ha sorprendido a todos sus seguidores ha sido con la noticia de que no se embarcará solo en esta aventura, ¡lo hará de la mano de Manuel Turizo y Rauw Alejandro! Además, para mantener el hype bien alto, algunos compañeros de profesión como Llane han asegurado que, en su opinión, es el mejor que Yatra ha hecho hasta ahora. ¡Casi nada!

De hecho, apenas unos días atrás Sebastián Yatra pedía consejo a sus fans para decidir qué foto de los tres artistas latinos sería la más indicada para que ocupase el prestigioso lugar de portada del single. Aunque había opiniones para todos los gustos, muchos como el propio Rauw Alejandro o Fran Stoessel, el hermano modelo de Tini, se decantaban por la tercera. ¿Tú que opinas?

Un single que seguro viene lleno de sonidos urbanos a los que nos tienen acostumbrados todos sus autores. Aunque, todo apunta a que lo urbano no se apreciará únicamente en el sonido, ya que la imagen que acompaña este pequeñísimo adelanto de esta canción es un dibujo con edificios y dos patinetes eléctricos de los que tanto conviven con nosotros estos días por las calles. ¿Se habrá dejado ya conquistar Yatra por los encantos de la ciudad de Madrid?