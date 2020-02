¿Por qué Sebastián Yatra decidió no grabar 'Tusa' de Karol G?

"Pero si le ponen la canción / Le da una depresión tonta / Llorando lo comienza a llamar / Pero él la dejó en buzón…" A estas alturas prácticamente todo el mundo podría continuar con el estribillo del súper éxito que lleva las voces de Karol G y Nicki Minaj. Tusa, una popular palabra colombiana, se ha convertido en la canción del momento, tanto que, incluso hay quien la canta en mitad de misa. Sin embargo, este single podría haber sido muy distinto a como lo conocemos ahora.

Y es que Tusa inicialmente iba a ir a parar al repertorio de otra estrella colombiana que poco tiene que ver con la pareja de Anuel AA: ¡Sebastián Yatra! Fue en una entrevista cuando el compositor de este hit contó de forma anecdótica que el intérprete de Cristina llegó a grabar Tusa, pero que ni el propio cantante ni los que tuvieron el placer de escucharla sintieron ningún feeling especial al oírla. Declaraciones que el propio Yatra ha afirmado: "Grabé Tusa hace un año. Me pareció muy bacana, pero no era para mí. La escuché después con Karol G y Nicki Minaj y ya me pareció un hit increíble."

Resulta curioso que Tusa inicialmente estuviera pensada para ser interpretada por una voz masculina, ya que, finalmente ha sido con Karol G y Nicki Minaj cuando el single ha alcanzado el éxito mundial, además, de ser la confirmación de las sospechas de que la rapera había disipado todas sus intenciones de abandonar la música. Algo que ha terminado de reafirmar con su colaboración en Nice to meet ya junto a Meghan Trainor y con el anuncio de su nuevo proyecto.

De momento, Yatra se alegra muchísimo por el furor que está causando el tema de su paisana y, por su parte, él tiene otros muchos triunfos que celebrar. Como sus nominaciones a los premios Billboard Latinos, además de su nuevo proyecto en La Voz junto a Tini. En lo musical, ha prometido nueva música en sus redes sociales, algo que Pablo López celebra, y ha anunciado un próximo tema junto a Ricky Martin y, aunque por el momento no se sabe demasiado al respecto, todo apunta a que se trata de una balada y que el videoclip ya estaría listo. Habrá que esperar un poco para escuchar un tema que, probablemente, vea la luz en primavera.