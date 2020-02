BTS supera a Elton John, Ariana Grande, Taylor Swift y la Super Bowl

Lo que para muchos antes era desconocido, ahora se ha convertido en un suceso cotidiano. El éxito del K-Pop no se puede frenar, y eso es algo que cualquier ser humano afirmaría sin dudar.

Cada vez son más los rostros pertenecientes a este género los que irrumpen en las listas de éxitos internacionales para quedarse. Y no es para menos, pues sus impactantes coreografías y los estilos únicos con los que nos sorprenden son capaces de hipnotizar a cualquiera. Imagínate poder vivirlo en directo.

Los conciertos de estos artistas se han convertido en experiencias únicas. Prueba de ello es el que ofreció BTS durante su anterior gira, y el que llevará al escenario del Estadio Olímpico de Barcelona los próximos 17 y 18 de julio. ¡Todos nos morimos por verlos y escucharlos en vivo! Y al parecer no somos los únicos, pues un récord reciente y relacionado con la venta de entradas para sus conciertos, han vuelto a destacarlos entre el resto de artistas.

En concreto, según Stubhub y las palabras de Soompi, la venta de entradas para su nueva gira Map Of The Soul ha superado a la de voces de la talla de Ariana Grande y Taylor Swift. Así es. Y no solo eso, sino que además vendieron casi el doble de tickets que los que se venden en la Super Bowl.

De este modo, durante las primeras 72 horas su crecimiento en la venta superó el 560%, mientras que Ariana y su gira Sweetener consiguieron un 378% y Taylor Swift y Lover, un 258%. No es de extrañar, por tanto, que BTS se haya convertido en el artista líder de StubHub en los últimos 30 años. Nombres como Billie Eilish o Elton John se han quedado atrás.

La gira de Map Of The Soul dará el pistoletazo de salida el próximo 11 de abril en su casa, Seúl, y aterrizará en Estados Unidos, parte de Asia y Europa. Vamos, que (casi) nadie se perderá esta tan esperada fiesta. Aunque sus seguidores latinos deberán esperar para hacerlo.

BTS vuelve a demostrar que el K-Pop es un fenómeno imparable, y que todo aquel que intente hacerlo, se arrepentirá de sus actos.