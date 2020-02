The Weeknd nos lleva de After Hours en su nuevo disco

Hace aproximadamente un mes, The Weeknd comenzó un viaje psicodélico con el que presentaba su nueva aventura musical. Heartless y Blinding Lights (un tema que está registrado a nombre de The Weeknd con su producción y la de Belly y DaHeala) fueron los dos primeros pasos de un proyecto que ya ha recibido título oficial: After Hours.

La fecha de lanzamiento de su Capítulo sexto (así fue como originalmente se conoció el proyecto) sigue siendo un misterio abierto pero a lo largo de este 2020 recibiremos el sucesor de Starboy (2016) poniendo fin a cuatro años sin publicar un disco completo.

Hay que recordar que en el 2018 el músico sorprendió a todo el mundo lanzando My dear melancholy, un EP en el que experimentaba con nuevos sonidos.

Como hizo con los dos primeros sencillos, Abel Tesfaye (aka The Weeknd) ha publicado un pequeño corto de apenas un minuto de duración en el que los coches y los colores vuelven a ser los grandes protagonistas para anunciar After Hours.

Ambos singles, que han sido vistos como referencias a su relación con la modelo Bella Hadid, no han dejado de brindarle buenas noticias entrando en las listas de canciones más escuchadas del año.

Un nuevo proyecto que se añade en la agenda del vocalista para este año además del estreno de la película Uncut Gems en Netflix junto al actor Adam Sandler.