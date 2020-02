Pitbull se atreve con el K-Pop y lanza tema con MONSTA X

Si pensabas que ninguna colaboración podría sorprenderte, estabas completamente equivocado/a. ¿Alguna vez habrías imaginado escuchar a Pitbull en una canción de un artista de K-Pop? Pues deja de frotarte los ojos porque es una realidad.

MONSTA X se ha aliado con Mr. Worldwide para deleitarnos con un tema hipnotizante. Y no solo lo decimos nosotros, sino las más de 20.000 personas que lo han escuchado en cuestión de horas. Llega Beside U, la inesperada colaboración incluida en el álbum All About Luv que, tal y como indica su título, llega en el día más enamoradizo del año.

Beside U reúne los sonidos R&B con los toques del hip-hop que caracterizan a esta exitosa banda surcoreana. Aunque, para qué vamos a engañarnos, sus ritmos nos trasladan al cúlmen de algunas de las boybands más sonantes de los noventa. Muy al estilo de NSYNC en temas como It's Gonna Be Me.

El tema llega para conquistarnos en esta señalada fecha. Y es que su letra es capaz de llenar de mariposas y de purpurina la vida de cualquiera que la escuche. "No importa dónde estés esta noche. Volaré por todo el mundo para encontrarte" son algunos de los versos que dan vida a este tema. ¿A quién no le gustaría que su persona favorita se lo dedicase? Tienes hasta la versión más rapera para conseguirlo.

Como mencionamos en líneas anteriores, MONSTA X ha celebrado el Día de los Enamorados como se merece: con música nueva. Ha sorprendido a sus fans con su nuevo álbum que llega cargado de temas de lo más variopintos. Sí, ya pudimos escuchar algunos de los temas que alberga, como WHO DO U LOVE?, LOVE U, SOMEONE'S SOMEONE y MIDDLE OF THE NIGHT. Pero los surcoreanos no han defraudado en su misiva de revolucionar a sus seguidores con este nuevo lanzamiento. Un lanzamiento que, como puedes comprobar, llega cargado de mensajes de lo más románticos.

Así que si estabas buscando la canción perfecta para dedicársela a esa persona especial, MONSTA X y Pitbull te traen la solución. Porque no, no te importa dónde esté esa persona. Recorrerías el mundo entero para encontrarla.