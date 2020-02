40 cosas sobre Rizha, por Rizha

1. Nombre completo: Tamara Luz Ronchese Bonetto

2. Año y ciudad de nacimiento: 26 de julio de 1999, Rosario (Argentina)

3. ¿Cómo recuerdas tu primer contacto con la música? Desde muy pequeña, siempre improvisaba canciones, luego me regalaron una guitarra y ahí empecé a componer entre muchas comillas. (risas)

4. ¿Cómo fue el momento en que supiste que querías dedicarte a la música? Cuando me di cuenta que no quería hacer nada más.

5. ¿Cómo recuerdas tu primera vez en un escenario? Me quería morir de los nervios. Tengo un detalle clavado: había una ventana muy grande, estaba cantando muy nerviosa, me giré para no mirar a la gente y en la ventana había muchas más niñas mirándome.

6. ¿Y en un estudio de grabación? Tengo mezclados recuerdos. No sé cuál fue el primero, pero me acuerdo que flipaba con las mesas.

7. Un género musical que nunca tocarías: Supongo que tirando el reguetón porque no sonaría bien. Me gusta y escucho de todo, pero no sonaría bien.

8. Un artista y una artista favoritos: Kid Cudi.

9. La música que escuchabas en casa de pequeña: Me ponía música mi madre casi siempre. Era o Pimpinela o Paulina Runio. Yo escuchaba mucho Belinda o Avril Lavigne.

10. Una canción con la que estés obsesionada ahora: Josslyn de Olivia O’ Brian.

11. La que odies escuchar ahora mismo: Ahora mismo no, pero un tema popular que no me gusta es Dance Monkey.

12. Una canción tuya que no te guste (o la que menos): No es que no me guste, pero me estoy acostumbrando, porque es muy diferente a lo que estoy haciendo. La nueva, Fly Con Vos. Es que me choca, como es en español todavía le tengo un poco de inseguridad. Luego, ya estaré mejor.

13. La leyenda musical con la que colaborarías: Britney Spears. Tiene pinta de ser divertido.

14. ¿Qué canción (de otro artista) te hubiese gustado componer? Seven Nation Army de The White Stripes.

15. El músico que está en tu agenda de contactos: K Fly, por ejemplo. Es la persona por la que empecé a producir yo. Cuando me enteré que ella producía su música, fue como “yo también quiero”. Pensaba que no se podía, que necesitabas a un productor. Pero no.

16. Si no fueses cantante, serías… Supongo que seguiría estudiando filosofía.

17. Una serie que te haya enganchado hasta ver 5 capítulos seguidos: ¡Y más! Me acuerdo que en su momento flipé con Breaking Bad y ahora con Euphoria. Me la acabé en un día.

18. Un hobby o un deporte favorito: Deportes no. Fuera de la música, me gusta mucho dibujar y escribir.

19. Lo que más te gusta de Argentina: Los dulces, las chuches y los paisajes. Quitando lo más obvio, que es mi familia.

20. Lo que más te gusta de España: El rollo. Es muy guay.

21. Y lo que menos: A lo mejor hay una parte muy cerrada de mente, por parte de gente más mayor. Por el resto, es la hostia.

22. Un guilty pleassure: Se me ocurren musicales todo el rato… he estado escuchando cuatro horas a Bad Bunny.

23. Una palabra que defina a tus seguidores: Son muy locos y creativos, en el buen sentido. Me llevo mucho con ellos y me encantan.

24. La red social que más te engancha: Tik Tok. Todo mal con Tik Tok. Me la descargué de coña y ahora no puedo parar de ver vídeos.

25: La red social que más pereza te da: Facebook. ¡Qué coñazo!

26. Algo que no soportas, que te pone enferma: La gente que intenta demostrar cosas todo el rato, todo lo que tienen… ¡un notas! En Argentina los llamamos agrandados. Un wannabe.

27. Una frase que te repites mucho: Me suele pasar siempre, que todo está bien, y de repente me pregunto “¿Y si nada de esto es real?” y me rayo un montón. Me cuestiono mucho la existencia.

28. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: Dejé de tomar leche hace dos años porque pensé “¡qué mal rollo tomar algo que está hecho para una bebé vaca!”.

29. ¿Cuál es tu personaje de dibujos animados o TV favorito? Me gusta mucho Stewie de Padre de Familia.

30. Una película (o varias) que te gusten: Me gusta mucho Los Mundos de Caroline. Es de las que más me gustan. Es demasiado guay.

31. Algo que se te da FATAL: Todo lo que sea deporte. Se me da muy mal.

32. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionado: Ahora mismo con los memes surrealistas. Me he dado cuenta de que hay movimientos artísticos dentro de los memes. Estoy obsesionada ahora mismo con esto.

33. Un juguete (o juego) de infancia que recuerdes: Las Barbies. Cuarenta y cinco Barbies tenía en mi casa. ¡Y no las rompía!

34. Lo que echas de menos: El verano de 2016 (risas). Moló mucho, estaba todo el rato con mis amigos y especulábamos sobre cómo serían nuestras vidas. Siempre pienso en eso y veo lo que se ha cumplido y lo que no.

35. Algo de lo que te arrepientas: Me arrepiento de cosas, pero pienso que si me gusta dónde estoy, cómo soy y lo que hago, no tengo que arrepentirme.

36. Tu palabra favorita: En español es “puto” para dar énfasis a todo.

37. Un vicio: Comer pipas descontroladamente.

38. Una pista de lo próximo que traes: Estoy intentando hacer cosas en español que suenen a mí y más cosas en inglés.

39. Un consejo que le darías a la Rhiza adolescente: La adolescencia nunca termina, vas a improvisar toda tu vida, así que no te preocupes.

40. Si tuvieras que poner un título a tu próximo disco o tema, sería… Lo tendía que hacer, así que…20