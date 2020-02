BAD BUNNY - IGNORANTES [2020]

Como ya es tradición, Bad Bunny ha vuelto a lanzar videoclip y sencillo en una fecha tan señalada como San Valentín. Ignorantes se une a la lista de Si Estuviéramos Juntos y Amorfoda como tema de desamor que se estrena un 14 de febrero.

Como cantante que siempre ha advocado en favor del colectivo LGTBI, el vídeo musical muestra diferentes representaciones (también la heterosexual) del amor romántico en esta colaboración con el cantante panameño Sech.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BAD | BUNNY (@badbunnypr) el 13 Feb, 2020 a las 11:07 PST

Tanto en el vídeo de Vete como en este, un niño presencia desde otra habitación una fuerte discusión entre sus padres que desembocará en su separación. Cabe señalar que es la misma escena en ambos clips. Acto seguido, el pequeño se rapa el pelo al estilo de Benito (su nombre real), por lo que el cantante se representaría a sí mismo en esta historia dividida en dos canciones.

Otro hecho que probaría la conexión entre ambos temas es la referencia sobre el perro. En Vete Bad Bunny dice: "Quédate con el perro, pa' que de mí te acuerdes", mientras que en Ignorantes señala que "Espero que el perrito los jevo' te espante". Los dos sencillos formarán parte del nuevo disco del artista, HLQMDLG, que verá la luz este mes de febrero.

El 'Conejo Malo' también hace referencia a Arcángel y su canción de 2007 No Sé Si Fue cuando relata: "No sé si fue la distancia / O tal vez culpa de mi ignorancia / No sé si fue por mi inmadurez /Que mi nena no quiere volver".

El trapero ya concienciaba a sus fans la noche de antes sobre el lazamiento de este nuevo hit: "QUIEN ESTÁ LISTO PARA BAILAR Y LLORAR HOY A LA MEDIA NOCHE? 💔", y en menos de 24 horas, el vídeo ya cuenta con más de 4 millones de visualizaciones.