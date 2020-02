Adele anuncia la fecha de lanzamiento de su disco... ¡en una boda!

Una boda suele ser sinónimo de alegría, felicidad, fiesta y hasta cierto descontrol. Pero nunca nos habríamos imaginao que sirviera también como plataforma para anunciar uno de los discos más esperados del 2020: el cuarto álbum de estudio de Adele.

La solista acudió la noche del pasado 15 de diciembre a la boda de una de sus mejores amigas, la escritora e ilustradora Laura Dockrill. Compañeras desde la infancia, la solista acudió a la ceremonia como invitada, como artista y como oficiante del matrimonio.

Adele fue la encargada de oficiar el enlace de la feliz pareja (Laura y Hugo), poco después se subió a un improvisado escenario para actuar y fue entonces cuando soltó lo que millones de personas estaban esperando escuchar desde hace tiempo.

"Expect my album in September" ("Podéis esperar mi disco para septiembre") dijo claramente entre los aplausos y jaleos del resto de invitados justo antes de empezar a cantar Rolling in the deep.

A comienzos del mes de enero ya os contamos que sus representantes habían confirmado de manera oficial el disco para 2020 pero ahora la fecha de lanzamiento ya está mucho más acotada y sólo habrá que esperar al final del verano para recibirlo.

No ha sido un 2019 sencillo para Adele que ha abierto una nueva etapa en lo personal y en lo profesional. Tras separarse de su marido, Simon Konecki, la artista parece estar preparada para volver a los focos de la actualidad musical tras 5 años de ausencia desde la publicación de 25 (2015).

El proceso creativo lleva varios meses en marcha ya que a comienzo de 2019 Adele se reunió con su discográfica con la clara intención de escribir en Londres y elegir las canciones de su álbum. De hecho contactó con varios músicos para reunirse en el estudio y empezar a trabajar en las diferentes composiciones.