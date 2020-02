David Otero nos desvela títulos y colaboraciones del primer EP de ‘Otero y yo’

Este martes 18 de febrero, David Otero dará su primer concierto LOS40 Básico Opel Corsa. En realidad, conoce de sobra el formato porque lo utilizó hasta en tres ocasiones con El canto del loco. Pero por primera vez se sube a este escenario en solitario. Presentará su nuevo repertorio.

Y es que David tiene nuevo trabajo, Otero y yo, un disco que, como ya nos contó, ha decidido dividir en 3 EPs que iremos conociendo poco a poco y para el que se ha rodeado de buenos amigos que le han ayudado a hacer balance de sus 20 años dedicado a la música.

Ha rescatado canciones de todas sus etapas, incluida la primera con El canto del loco. De hecho, la primera colaboración que conocimos fue la de Foto en blanco y negro con Taburete. Luego llegó otra con Bely Basarte y ahora, descubrimos alguna más. Repasamos el track by track de su primer EP junto a un bonus track, adelanto del segundo.

Aire (Funambulista y Georgina)

“Con Aire, lo que hemos hecho es despojarle de la energía que tenía el track original y desnudarla un poco más, a nivel instrumental, para que las voces, que eran tres, tuvieran más protagonismo y mucho más espacio. Que no las distrajera el mensaje de la música y las voces fueran la esencia de la canción. La interpretación que hicimos cuando estuvimos repartiendo la letra fue que, Georgina es el mar y nosotros el aire, ¿cómo nos combinamos en esa metáfora, en ese juego? Y lo intentamos interpretar desde ese punto de vista. Ella era como la esencia, estaba siempre latente, y en unos momentos de la canción sale sola, luce y se vuelve a mezclar con nosotros. No desvelar desde el principio que estaba ahí sola. Mitad final del tema, es cuando tiene que lucir tu esencia. Lo dividimos así, se lo pasamos a Tato y nos mandó ‘me encanta’.

Yo elegí el tema. La canción la compuse con Fun y ya era rollo ‘esta canción es nuestra’. Con Georgina la había cantado en el Ewan Fest del año pasado. Lo vi claro, los tres. Quería algunas colaboraciones de tres para no ser lo típico de dos”.

Buscando el sol (Bely Basarte)

“También la había cantado hace muchos años con ella. En un evento para youtube, me llamaron y me dijeron, ‘tenemos una youtuber que lo peta…’. Yo no la conocía pero vi lo que era Bely y cuando me preguntaron si quería hacer algo con ella contesté, ‘inmediatamente, ya, mañana’. Quedamos e hicimos Buscando el sol, y desde entonces, esa canción se quedó ahí, como semilla.

Cuando me imaginé la colaboración con Bely me imaginé un grupo con chico y chica en el que los dos cantamos la voz principal casi todo el tema, hay muy pocos momentos en los que nos quedamos solos. Era como un viaje los dos juntos, como si fuéramos un grupo con chico y chica cantando a la vez todo el rato, ese era el enfoque que me gustaba para esa canción, como de grupo americano. Como Of Monster and Men, grupos que cantan chico y chica, a veces lo hace Metronomy, y ese concepto me gustaba un montón y ese sonido y estética es el que me ha inspirado.

Como tú

“Esa canción surge de una nota de audio que le envío a Tato (Latorre), ‘a ver qué te parece esta idea’. Y fue en plan ‘este es el tema’. Era una especie de acorde con dos estrofas y un estribillo, o algo así. ‘Esto, esto… trabájalo’. Le envié una maqueta y me dijo, ‘me mola más todavía, esto es la primera que hacemos’. ‘¿Estás seguro?’, como que yo estaba muy inseguro con esta canción. ‘Sí, sí, me flipa’…y yo me fío mucho de él, por eso trabajamos muy bien en equipo.

La hice aquí en Madrid y fui a su estudio y la grabamos, ‘a ver qué pasa’. Y cada vez que la escucho me gusta más. Es un tema que ha salido como muy espontáneo, sin pensarlo mucho, sin darle muchas vueltas, como muy natural. Cada vez que lo escucho me gusta más, la producción, las voces, hacia donde está llevado, puede que sea la más moderna del primer EP”.

Foto en blanco y negro (Taburete)

A los Taburete los conozco hace un montón de años, habíamos coincidido en varios conciertos de LOS40. De hecho, yo los conozco de una manera muy divertida, en los Premios 40 que se hacen en Barcelona, ellos estaban en la puerta y todavía no eran el grupo que son ahora, estaban empezando. Me los encuentro en la puerta, ‘¿qué hacéis aquí?’… ‘queremos entrar pero no nos han acreditado, ni tenemos entradas, ni pases’. Me metí y no sé a quién liamos y les medio colamos en la zona de artistas y ahí nos conocimos un poco más, nos reímos mucho, la liamos, no está bien hacerlo pero me cayeron muy bien cuando los conocí. Luego coincidimos en varios conciertos de LOS40 en 2017 y nos lo pasamos pipa, tenemos una forma de estar muy parecida. Y nos hicimos amigos y desde entonces hemos ido quedando y siempre decíamos, ‘algún día haremos algo juntos’.

Le llamo a Willy, le cuento el proyecto y le digo ‘tío, voy a tu casa, y vemos lo que hacemos’. Yo tenía claro que por su generación, por lo que habían vivido ellos, por su posicionamiento ahora de grupo que empieza a ocupar un hueco importante en la música, que me recordaba mucho a El canto en muchas cosas… Fue como, ‘venga, hagamos una de las míticas, que me parece que tiene sentido, cobra todo una especie de coherencia y fue como ‘¿qué canción te mola?’, y me dijo ‘Foto en blanco y negro es mi favorita’. Cantó una parte y fue ‘ya está, por favor que ahora no cambie de tema y no quiera otro porque le va perfecto’. Estuvimos diez minutos grabando con la grabadora y el resto de la tarde hablando de filosofía.

Con ellos super fluido y lo que más me gustó fue que cuando le pregunté qué le parecía que fuera single pegó un grito de alegría, ‘vamos, qué buena noticia’. Esto es lo que me mola, que de repente ser single sea una buena noticia, compartir ilusión, y lo vi clarísimo. Me ha ganado eso de decir ‘qué buen rollo hacer esto juntos’.

El vídeo tenía la idea de no hacer ninguna historia, que fuera nosotros interpretando la canción, punto final. No quería hacer videoclip de hacer una historia, de llega alguien…no. Que se nos vea a las dos bandas, porque estamos todos, hacemos un match de dos bandas y la canción sale intentando expresar lo que grabamos en el estudio. Es la esencia de unir dos proyectos, que se vea en el vídeo.

Bonus track: Una vez más (Nil Moliner y Arnau Griso)

A Nil le conozco desde hace un montón de años, cuando estaba comenzando, me mandaba sus maquetas, ‘tío, ¿qué te parece esto?’. Como que tengo una relación con él que me ha gustado mucho verle crecer de cerquita, ver cómo ha ido evolucionando y cómo se ha colocado en un sitio precioso. Me cae muy bien, me parece un tío super natural, super de verdad, super honesto y que tiene un rollazo y un ritmazo cantando, brutal.

A Arnau los veía más en el rollo de esta onda más Barcelona, más calle, más divertido, más desenfadado, más Rambla…y me parecía que les iba muy bien a los dos. Es una parte que tengo yo ahí de cachondeo en los conciertos, de despiporre, no siempre bonito, que de vez en cuando hay que soltarse la melena y divertirse y me parecía que iban los dos perfectos, que son amigos, se conocen desde hace muchos años. Me parecía una conjunción muy buena, comando Barcelona, como digo yo.