Así suena ‘Gusa’, la nueva parodia de ‘Tusa’ para todos aquellos que pasan hambre

A estas alturas nadie duda del éxito de Tusa. El hit de Karol G y Nicki Minaj se ha convertido en el tema del momento y ya suma en Youtube más de 500 millones de reproducciones. ¡Una barbaridad!

¿La clave del éxito? Una letra pegadiza, un mensaje con el que la gente se siente identificado y una palabra que no conocíamos y que ya forma parte de nuestro vocabulario. Porque sí, nosotros ya usamos “tusa” en nuestro día a día.

Con tal éxito, no nos extraña que hayan sido muchos los humoristas que se han fijado en el tema y hayan querido lanzar su propia versión. Si hace unos días fue el youtuber Tony Story quien lanzó Chusa, en honor al personaje de La que se avecina al que da vida Paz Padilla; ahora, llega el momento de Gusa.

Los humoristas y youtubers Keunam y Hermoti se han unido para lanzar esta versión cargada de humor. Pero no lo han hecho solos, la actriz Belinda Wahington se ha unido a ellos. Parece que, tras grabar Cinco Deditos para la serie Paquita Salas, le ha cogido el gusto a esto de aparecer en videoclips. Y tenemos que reconocer que es uno de los grandes momentos del tema, cuando Belinda se pone a rapear como Nicki Minaj.

El término “gusa”, tal y como se especifica en el videoclip, hace referencia a “las ganas de comer”. De este modo, la letra habla sobre el hambre que pasamos cuando intentamos comer bien. De hecho, el estribillo de la canción dice lo siguiente:

“Pero si ceno una coliflor me da una depresión mortal y a la media hora estoy desmayá. Yo quiero un costillar o una ración de bravas ya. La lorza no me va a abandonar.”

Seguro que más de uno y una se siente identificado con esta nueva letra de Tusa. ¡Y no nos extraña! Y tú, ¿sientes más la tusa o la gusa?