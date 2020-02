BTS desvela el tracklist de ‘Map Of The Soul: 7’ con Sia entre sus colaboraciones

La cuenta atrás ha comenzado. Los seguidores de BTS observan con deseo el reloj para disfrutar del transcurso de las horas, porque apenas faltan unos días para disfrutar de lo nuevo de su banda favorita.

Su nuevo álbum Map Of The Soul: 7 llegará este 21 de febrero, y desde que lo anunciaron, nuestro nerviosismo no ha cesado. Para calentar motores, nos presentaron temas como Shadow, Black Swan y EGO, pero ahora han terminado de explotar nuestro nivel de adrenalina con la publicación de la lista de canciones oficial de este disco.

Entre ellas se encuentran algunos de los temas que ya nos ofrecieron con su anterior trabajo Map Of The Soul: Persona. Jamais Vu, Make It Right y Boy With Luv ft. Halsey son algunos de ellos. Pero, además de los que nos han avanzado en estas últimas semanas, también llegarán otras canciones que desconocemos y que apuntan a convertirse en nuestro nuevo vicio.

Entre ellas se encuentra Louder Than Bombs, que cuenta con la participación de Troye Sivan en su composición. Del mismo modo ocurrió con Make It Right, cuyo significado y melodía estuvo en manos de Ed Sheeran. Pero estos no son los únicos trabajos colectivos que destacan de este tan esperado proyecto de la banda de K-Pop.

BTS nos presentará ON, un tema que cuenta con la colaboración de Sia. ¡Lo que lees! La intérprete de Chandelier se ha liado la manta a la cabeza para formar parte de la corta lista de artistas internacionales que han trabajado con estos artistas tan solicitados. Créenos, no todos consiguen alcanzar este logro.

Los surcoreanos se preparan para una de las etapas más emocionantes de su vida. Con el lanzamiento de Map Of The Soul: 7 también llegará una gira internacional que ha ocupado las portadas de los medios en las últimas semanas. Y es que sus seguidores españoles están de enhorabuena, ya que pisarán el escenario del Estadio Olímpico de Barcelona los próximos 17 y 18 de julio.

Ahora sí que sí. Llega la nueva era de BTS. ¿Estás listo/a para vivirla?