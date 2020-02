Colaboración sorpresa: Lauren Jauregui y C. Tangana, juntos en ‘Nada’

Parece que 2020 también será un año con muchas colaboraciones, al menos eso es lo que parece visto lo visto. Y es que los últimos que han anunciado 'feauring' son ni más ni menos que Lauren Jauregui y C. Tangana que, junto con el productor Tainy, publicarán Nada el próximo viernes 21 de febrero.

Para comunicar este lanzamiento, Lauren, C. Tangana y Tainy ha compartido este posado en sus respectivas cuentas de Twitter e Instagram:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lauren Jauregui (@laurenjauregui) el 18 Feb, 2020 a las 9:13 PST

Lo cierto es que esta colaboración a tres bandas está causando sensación en redes sociales, sobre todo teniendo en cuenta que no había sospechas ni indicios de que C. Tangana estuviera trabajando en nuevo material con la exintegrante de Fifth Harmony.

De momento, no hay más datos de Nada, aunque esta misma semana saldremos de dudas. Lo que sí podemos intuir por el título de la canción es que la letra será en español, o al menos tendrá una parte importante.

Además, si tenemos en cuenta que a C. Tangana y a Tainy les va el urbano podemos suponer que este single seguirá los ritmos de este género en el que Lauren debutará después de apostar por el R&B en su carrera como solista.