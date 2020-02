Así suena lo nuevo de The Weeknd, ‘After Hours’

Hace menos de una semana, The Weeknd revelaba en redes sociales el título de su próximo disco. Ahora, Abel no solo ha desvelado la portada, sino que también ha estrenado la canción After Hours haciendo más amena la espera hasta la fecha de lanzamiento de su nuevo trabajo.

Apunta a ser la canción más larga del disco, ya que cuenta con 6 minutos de duración. Este nuevo tema aborda una relación amorosa fallida que acabó y es presentado como una carta de disculpa que busca la reconciliación con la una persona a la que ha causado muchos quebraderos de cabeza en el pasado.

Ver esta publicación en Instagram Album Cover (New Track Tonight) Una publicación compartida de The Weeknd (@theweeknd) el 18 Feb, 2020 a las 2:04 PST

Muchos coinciden en que este sonido recuerda a los comienzos del cantante en la industria con su proyecto Trilogy de 2012. También recurre a una temática y estilos similares a la de aquella era, ya que en ambas detalla el dolor y la angustia que van a asociadas al desamor. Por lo que es posible que vuelva a sus orígenes.

La conexión entre sus canciones y Bella Hadid

Bien es sabido que The Weeknd actualmente mantiene una relación con Bella Hadid. Ella y Selena Gómez fueron quienes inspiraron la música detrás del disco My Dear Melancholy al acabar su historia de amor con el joven canadiense.

Pues bien, Wasted Times, canción de este EP publicado en 2018, relata: "I don’t wanna wake up / If you ain’t layin' next to me" ("No quiero despertar si no estás a mi lado"). Es en el reciente estrenado tema donde escuchamos "Didn't wanna wake up 'less you were beside me" (No quería despertar a no ser que estuvieras a mi lado"), lo que podría indicar que el próximo disco contará la reconciliación entre el cantante y la modelo.

La canción After Hours está repleta de referencias a otros temas de Abel Makkonen Tesfaye. El verso "I wanna share babies / Protection, we won't need" ("Quiero compartir bebés / no necesitaremos protección") recuerda a High For This (2011) y Lost in The Fire (2019): "We don't need no protection / Come alone, we don't need attention" y "And I just want a baby with the right one", respectivamente.

Aunque hasta el momento solo conocemos tres canciones, el nuevo álbum del artista canadiense tendrá un total de 14 pistas, entre las que ya se encuentran Heartless y Blinding Lights. Pero que no cunda el pánico, ¡marca esta fecha en tu calendario! After Hours tiene previsto salir a la luz el próximo 20 de marzo.