Elísabet Benavent publica ‘Un cuento perfecto’ y cuenta dónde surgió la historia

Hay que ser escritor para saber lo que supone crear unos personajes, darles una vida y, finalmente soltarlos y dejarlos volar. Elísabet Benavent bien lo sabe porque ya ha pasado por este proceso en muchas ocasiones. Aun así, cada vez es especial. No había más que ver la emoción de tener el primer ejemplar en sus manos.

Ya está en las librerías su última historia: Un cuento perfecto. Ahora empieza la rueda y toca presentarlo (este sábado en el Teatro Calderón de Madrid) y recorrer el país para firmar los ejemplares de todos esos seguidores que ya se han convertido en fieles coquetos.

En este momento de compartir y esperar la llegada del feedback de sus lectores, Elísabet ha desvelado cuál fue el origen de esta nueva novela que nos cuenta la historia de Margot y David, dos personas que no se conocen de nada pero que están pasando por lo mismo, una ruptura que no aceptan y un objetivo similar: Recuperar a sus parejas.

“Nacisteis como una idea fugaz que me cruzó la cabeza mientras recorría una carretera, abrazada a la cintura de mi marido, sobre la moto más ruinosa de todas las cícladas griegas. Santorini, verano de 2018”, desvela la autora.

Y que conste que no todos los personajes son iguales, de hecho, Margot entró por la puerta pequeña: “Tardé en conocerte a fondo, Margot, pero... cuánto cariño te cogí cuando te dejaste ver de verdad. Temía que tú, que lo tienes todo, me cayeras un poco mal pero... no somos lo que tenemos y tú viniste a reafirmarlo. Cuántos de tus miedos he sentido también yo; cuántas veces hemos sido Margot en la vida”.

Y si le ha cogido cariño a Margot, no menos es el que Benavent siente por David: “Y, ¿qué decir de ti, David? Quizá eres el “menos bueno sobre el papel” (admítelo, eres un poco desastre) pero... ¿qué hacemos con tu encanto, con tu desvergüenza, con tu sonrisa alegre y tus ojos tristes? Eres bueno, eres cómplice, eres sexy, eres humano. Ahora yo... ¿cómo os olvido?”.

El proceso de crear una historia como esta no es fácil pero cuando llega, la recompensa es enorme, o eso es lo que podemos deducir de su creadora: “Hoy empezáis a ser de mucha gente y, en esta despedida, que ya es casi la definitiva, os confieso que sufrí buscándoos y disfruté como una niña cuando os encontré. Sed felices. Haced sonreír a mucha gente, por favor. Volad”.

Como explica la editorial, en esta nueva historia “se revierte el tópico de los finales felices de cuento para reivindicar el papel activo de la mujer en su felicidad. Y para ello, reflexiona con ironía y humor acerca de las imposiciones sociales, la presión grupal y la auto exigencia”. Sin duda, una buena dosis de empoderamiento y psicología positiva que intentan trasladar un mensaje claro: “Ni la felicidad está donde los demás nos dicen, ni el éxito en la vida es el mismo para todos”.

Elísabet tiene motivos para estar feliz. Seguramente su nueva novela vuelva a ser un éxito de ventas, como todas las demás. Tiene pendiente el estreno de la serie sobre Valeria en Netflix y habrá película de otra de sus bilogías. Lo suyo sí que es un final de cuento, aunque de fin tenga poco porque los proyectos se le multiplican.