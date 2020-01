‘Canciones y recuerdos’ de Elísabet Benavent tendrá película en Netflix

Elísabet Benavent va a tener un gran año y no es que lo diga ella, o lo digamos nosotros, es que hay pruebas que corroboran esta afirmación. Recientemente éramos testigos de su emoción al ver en sus manos su nueva novela, Un cuento perfecto, que saldrá a la venta el próximo 20 de febrero.

Pero es que hay más. Cada vez hay más gente pendiente del estreno de la adaptación como serie de su primera saga, En los zapatos de Valeria. Sabemos que el rodaje empezó, que hubo algún cambio en el elenco y que ya no le puede quedar mucho. Pero poco más. Y parece que los seguidores se impacientan ante la falta de noticias.

“Aún no sabemos cuándo se estrenará la serie en Netflix. En cuanto lo sepamos, lo anunciaremos a bombo y platillo, pero insisto, aún no lo sabemos❤️”, escribía en sus redes. Así que, toca seguir esperando.

La autora se encuentra ahora de vacaciones, disfrutando de un lugar tan paradisíaco como las Maldivas y consciente de que este año va a ser importante para ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beta Coqueta (@betacoqueta) el 29 Ene, 2020 a las 11:50 PST

“Este es el primer año de mi vida que no temo a mis propósitos. No me da miedo cumplir con ellos, conmigo. Lo que se quede por el camino, por el camino se habrá quedado pero... ¿y lo conseguido? Tengo el pálpito de que este será el año más importante de mi vida a nivel profesional y eso me aterra y me emociona a partes iguales. Qué ganas de contaros más cosas. Qué ganas de desvelar proyectos”, compartía.

Y entre esos proyectos está una nueva adaptación de una de sus obras. Parece que Netflix ha encontrado un filón de inspiración en su trabajo y ya ha firmado con ella la producción de una película que recogerá la historia de su bilogía Canciones y recuerdos: Fuimos canciones y Seremos recuerdos.

Una historia que recoge las experiencias de Macarena, Jimena y Adriana, tres amigas con vivencias muy diferentes pero unidas por los lazos que hay entre ellas. Amor, ilusiones, decepciones, miedos y una buena colección de sentimientos y sensaciones que forman parte de la vida de cualquiera de nosotros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beta Coqueta (@betacoqueta) el 28 Ene, 2020 a las 4:42 PST

Está claro que tenemos Beta Coqueta para rato, ahora para leer o para ver, y nos encanta.