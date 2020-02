La Oreja de Van Gogh rescata su primera maqueta…¡en cinta de casete!

"Llevábamos literalmente años buscándola, pero ha sido un viejo amigo nuestro quien la ha encontrado en el fondo de su desván: ¡nuestra primera maqueta!" Así ha sido como los miembros de La Oreja de Van Gogh han soltado esta auténtica "bomba" en Twitter, justo en el momento en el que están absolutamente inmersos en la preparación de su próximo trabajo, que verá la luz en septiembre con un single de presentación el mes que viene.

Los fans, a través de dicha red social, no han dudado en pedir de todas las maneras posibles que compartan con el público estas creaciones desconocidas, incluso, hay quienes lo califican de "Santo Grial". Por supuesto, las peticiones a Amaia Montero de reunión no han faltado.

Una imagen que ha llamado la atención por varios motivos, más allá del valor sentimental del casete en sí. La primera y más comentada, que el grupo contaba entonces con un total de seis componentes: a las voces Amaya (escrito así, otro de los aspectos que más comentarios ha generado), Xabi en los teclados, Álvaro como bajo, Harriz en la batería y Luis y Pablo como encargados de las guitarras. Evidentemente, la presencia del nombre de Luis, ese sexto integrante de la banda, ha suscitado todo tipo de preguntas entre los fans.

Entre el resto de curiosidades que se pueden analizar en esta única imagen destacan, obviamente, las cuatro canciones que componen la maqueta en este orden: Quisiera, Don’t let them, One of These Days y The Worst Nightmare. Todas, a excepción de una, en inglés. Llamativo cuanto menos, teniendo en cuenta que su primer álbum, Dile al sol, estaba compuesto únicamente por temas en castellano. Asunto frente al cual, La Oreja de Van Gogh ha dado su propia respuesta con promesa incluida: "Las dos últimas canciones estaban cantadas en inglés inventado y, aunque con modificaciones, terminaron siendo El 28 y Pesadilla respectivamente. Si sois buenos y encontramos un reproductor de cassettes igual subimos algún trocito."

¿Cuántos de vosotros os sumáis al llamamiento para que estas canciones vean la luz? ¡Estamos seguros de que todos! De momento, todo apunta a que los fans deben permanecer muy atentos a las redes sociales de la banda de San Sebastián, en la que están sorprendiendo, además de con joyas nostálgicas como ésta, con fotografías de lo más desconcertantes y que aún no sabemos si son pistas sobre su nuevo proyecto.