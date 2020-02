Charlie Puth tiene claro cuál es su artista favorito “de todos los tiempos”

Todo lo que Charlie Puth toca, lo convierte en oro. Tenemos muchas pruebas y cero dudas. Temas como We Don't Talk Anymore, See You Again y Mother han escalado hacia los puestos más altos de las listas de éxitos. Y no solo eso, sino que aquellas que pertenecen a otros artistas pero que cuentan con nuestro protagonista en su composición también han destacado entre los grandes éxitos musicales. Harleys in Hawaii de Katy Perry y Love You Anymore de Michael Bublé son algunos de ellos.

Es inevitable nombrar a Puth como una de las mayores cabezas pensantes de la industria actual. ¿O acaso producir un disco desde la habitación de un hotel es una tarea que todos realizan? Oficialmente, Charlie Puth es de otro planeta, así como también lo es el que se ha convertido en su artista favorito.

Él es nada más y nada menos que The Weeknd. El cantante ha ocupado las portadas de todos los medios en las últimas semanas tras el lanzamiento de múltiples adelantos de su próximo disco. Revolucionó las redes con Heartless, disparó los niveles de adrenalina con Blinding Lights y lo ha vuelto a hacer con After Hours. Tanto es así que ha animado a Charlie Puth a twittear: "Creo que The Weeknd es mi artista favorito de todos los tiempos".

Una opinión que comparte con los millones de seguidores que siguen cada paso de Abel y solo tienen halagos para todos los hits que regala a la industria. Sin ir más lejos, Blinding Lights casi supera los 35 millones de reproducciones en tan solo un mes.

Abel se ha convertido en uno de los máximos exponentes de los sonidos disco más actuales, y es que parece que inundarnos de nostalgia se ha convertido en el nuevo hobbie de nuestros artistas favoritos. Una de ellas es también Dua Lipa, que apuesta por un viaje a los 80s y 90s en sus nuevos lanzamientos.

Ahora te toca responder a ti: ¿Cuál es tu artista favorito? ¿Coincides con la opinión de Charlie Puth?