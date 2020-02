¿Otra ruptura para Miley Cyrus en la que inspirarse?

En el año 2020 es la prueba infalible: cuando borras las fotos de tu pareja de Instagram, mala señal. Y eso es exactamente lo que ha hecho Miley Cyrus eliminando cualquier tipo de rastro de Cody Simpson. Sin embargo, esta mala noticia para el corazón de la solista puede ser buena para los seguidores de la cantante.

Porque si algo podemos decir de la vocalista y compositora es que es una mujer muy impulsiva que afronta estas situaciones con mucha valentía y hablando abiertamente de ellas a través de sus procesos compositivos.

Ya sucedió cuando se divorció de manera oficial de Liam Hemsworth y previamente cuando ambos eran pareja antes de pasar por el altar. En Billboard lo confesó poco antes de lanzar Malibu: "Así es como me siento con respecto a él".

Con estas palabras venía a dejar claro que los sentimientos encontrados después de una relación con sus más y sus menos la habían llevado al estudio de grabación donde encontró una manera de hablar de ello a través de su música.

Con algo más de rabia pareció recibir su divorcio definitivo hace algunos meses en las que volvió a encontrar la inspiración que parecía haber perdido: "Me siento jod***mente inspirada ahora mismo".

Todo el mundo está esperando noticias del nuevo material de estudio de Miley Cyrus ya sea alguno de los diferentes EPs de los que habló en su día (She is here y She is everything) o ese rumoreado disco She is Miley Cyrus del que se viene hablando en los últimos meses.

El tándem Mark Ronson - Miley Cyrus podría tener mucho que ver. Así lo han desvelado ambos a través de sus redes sociales. Primero fue la estadounidense que anunciaba sus nuevos propósitos para 2020: "Nuevo pelo. Nuevo año. Nueva música". Una manera de adelantar que acaba de comenzar un año repleto de avances con un cambio de look mucho más radical con una melena más rubia, por encima del hombro y el flequillo recto.

Este nuevo aspecto lo lucía en una sesión fotográfica con una camiseta en la que se leía "I am here for you". Nadie sospechaba lo que Mark Ronson tenía que aportar. El londinense publicaba en sus redes sociales un teaser de lo que parece ser un nuevo videoclip junto a Miley Cyrus.

Por el camino hemos perdido todas las controvertidas fotos que Miley Cyrus y Cody Simpson habían protagonizado en el Instagram de la solista pero si eso sirve para recibir una nueva joya musical de la cantante, podemos prescindir de las imágenes. ¡Ánimo Miley!