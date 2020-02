Omar Montes y Ñengo Flow - MÁS Y MÁS [2020]

Omar Montes se ha convertido en uno de los artistas más seguidos del sonido urbano en España. Todo lo que lanza el cantante de 31 años se convierte en éxito. De hecho, todavía seguimos cantando Alocao y Como el agua, sus colaboraciones con Bad Gyal y Ana Mena respectivamente.

Pues bien, este 21 de febrero, los fans del artista pueden disfrutar de su nuevo single: Más y más. Para la ocasión Omar tampoco está solo: ha unido su voz al cantante puertorriqueño Ñengo Flow.

Para la ocasión, Omar ha apostado por la fórmula que tan bien le está funcionando desde hace tiempo: una buena base y una letra pegadiza que habla el idioma de la Generación Z.

“Quiero bajar por tu espalda, quiero hacerte solo mía bebé y que te hable en la cama en la habiación ya no hay timidez. Cuando lo hacemos no existe temor y dime lo que quieras que yo a ti te lo doy loquita.”, empieza cantando Omar hasta llegar a un estribillo donde se repite “te quiero más y más y mas y más, baby”.

El propio Omar no ha podido ocultar su alegría de estrenar nueva canción en redes sociales y ha compartido un post de la portada del single con el siguiente mensaje: “MÁS Y MÁS” IS OUTT NOW EN YOUTUBE!!! DARLEEE CARIÑO OS AMOOO FAMILIAAA VAMOS PA ENCIMAAAA”

Por supuesto, el tema ha ido acompañado de un videoclip. Para la ocasión, Oma se ha desplazado hasta Puerto Rico para rodar junto a Ñengo Flow. Ha sido la población de La Perla el espacio escogido para el vídeo. ¿La razón? Sus coloridas casas que se expanden a lo largo de la playa.

Desde que el tema se ha estrenado en España se ha posicionado en las primeras posiciones de tendencias de Youtube. ¿Ha encontrado Omar la fórmula de su éxito? Nosotros ya la estamos cantando.