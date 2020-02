Ozuna se une al ‘Ayy Macarena’ de Tyga

Raperos y representantes del urban latino están cada vez más cerca. Las colaboraciones y remixes mezclando las dos culturas, son ya algo que empieza a ser habitual. De ahí que no nos haya impactado que Tyga haya fichado a Ozuna para el remix de Ayy Macarena.

La canción original llegó acompañada de un vídeo que no pasó desapercibido y que combinaba escenas de estilo cinematográfico con baile y, un toquecito de Los del Río, que no hay que olvidarse que esta canción tiene un origen español.

En seguida, el tema se convirtió en un hit del momento superando los 170 millones de streams en todo el mundo y los 53 millones de reproducciones del vídeo en youtube.

Y como no hay nada que Macarena no consiga, también viralizó un challenge a nivel mundial que generó casi un millón de vídeos a través de youtube, TikTok y Triller con el apoyo de muchos influencers. Y ya se sabe que lo que triunfa en las redes sociales llega a oídos de todos. Así que, raro es el que no ha tarareado en alguna ocasión esta canción

“Que será lo que tiene el negroooo!!! #MacarenaRMX @tyga 🔥🔥🔥🔥🔥🔥”, se preguntaba Ozuna en sus redes coincidiendo con el remix que acaban de hacer juntos de esta canción. Y lo hacía desde un yate cantando a capella. “AMO ESA CANCION QUE NOTA!!!! 🔥🔥🔥🔥🙌🏻🙌🏻”, comentaba Sebastián Yatra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de OZUNA 🇵🇷🌎🇩🇴🧸 (@ozuna) el 21 Feb, 2020 a las 6:34 PST

Sin duda, la comunidad latina, orgullosa de todos los logros que está consiguiendo Ozuna que ahora se ha embarcado en una gira mundial que demostrará el estatus de líder del urban latino que ostenta en estos momentos.

Eso sí, lo que no hemos visto es un nuevo vídeo en el que podamos verles juntos, bueno, o sí lo hemos visto, pero en versión animada, y no es lo mismo.

Hay que reconocer que el remix que se han marcado resulta hipnótico y tiene pinta de que lo vamos a bailar en más de una fiesta. Nunca se imaginaron los de Dos Hermanas, que su canción tuviera el recorrido que ha tenido a lo largo de todos estos años.