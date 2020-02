El funeral de Kobe Bryant dejó momentos tan emotivos como el discurso de su mujer o las lágrimas de Michael Jordan

El estadio de Los Ángeles Lakers se llenó, este lunes 24 de febrero, de miles de personas que quisieron darle su último adiós a Kobe Bryant. La leyenda del baloncesto falleció el pasado 26 de enero en un accidente de helicóptero junto a su hija de 13 años, Ginna. El jugador contaba con el cariño de muchísima gente que no solo admiraba su talento como deportista sino los valores que representaba.

Un escenario rodeado de rosas rojas fue recibiendo a amigos y familiares que quisieron decir unas palabras de despedida en un funeral donde pocos fueron los que no derramaron lágrimas. En los asientos vimos a una gran representación de la NBA, jugadores de muchos equipos, entrenadores y directivos.

También hubo mucha representación de la música urbana que cuenta con gran número de seguidores de este deporte: Snoop Dogg, LL Cool J, Queen Latifah, Gabrielle Union, Jennifer Lopez.

Beyoncé, Christina Aguilera y Alicia Keys fueron las encargadas de poner música al evento en unas interpretaciones únicas y sorprendentes.

El Staples Center despide a Kobe Bryant. / Allen Berezovsky/Getty Images

Pero, sin duda, lo más emotivo del evento, fue el discurso de la viuda, Vanessa Bryant que, justo esa mañana, había interpuesto una demanda a los operadores del helicóptero por permitir el despegue en condiciones climáticas que no eran favorables.

El discurso más emotivo

No pudo contener la emoción al hablar de su pequeña: “Era tierna y cariñosa por dentro, tenía la mejor sonrisa. Era contagiosa, era pura y genuina. Me encantaba la forma en la que me miraba mientras me abrazaba", añadió Vanessa, con dificultades para contener las lágrimas. "No tendré la oportunidad de decirle lo hermosa que va en su día de bodas. No voy a tener la oportunidad de verla cambiar la historia del baloncesto femenino. Kobe me decía que 'Gigi' tenía mi carácter, mi sonrisa y mi fuego”.

También tuvo palabras para su marido y padre de sus cuatro hijas: “No podía verlo como una persona famosa o un increíble jugador de baloncesto. Era mi dulce esposo y el hermoso padre de nuestras hijas. Era mi todo", indicó. "Quería que renováramos nuestros votos. Quería que Natalya (la mayor de sus hijas) se hiciera cargo de sus negocios y que viajáramos juntos por el mundo. Esperábamos envejecer juntos. Kobe era el MVP de sus hijas o el MVD ('Most Valuable Dad')".

Acabó reconociendo que las cosas no podían haber sucedido de otra manera: “Dios sabía que no podían estar en esta tierra separados, tenía que llevárselos juntos. Los extraño a los dos todos los días. Los amo”.

Las lágrimas de Michael Jordan

“Puede que a la gente le sorprendiera que Kobe y yo fuéramos amigos. Pero éramos muy buenos amigos. Kobe era mi querido amigo, era como un hermano pequeño. Todo el mundo quería hablar siempre sobre las comparaciones entre él y yo. Yo solo quería hablar sobre Kobe”, empezó diciendo Michael Jordan, otras de las grandes leyendas del baloncesto.

Reconoció que Kobe para él era como la molestia que supone tener hermanos que se meten en tu vida: “Pero esa molestia se convierte en amor al cabo de un tiempo, solo porque la admiración que ellos tienen por nosotros como hermanos o hermanas mayores, las preguntas, el querer saber cada pequeño detalle sobre la vida de la que van a formar parte. Él solía llamarme, enviarme mensajes de texto, a las 11:30, 2:30, 3:00 de la madrugada hablando sobre jugadas o movimientos, y a veces sobre entrenamientos. Al principio, era irritante. Pero luego se convirtió en una especie de pasión. Ese chico tenía una pasión que no os podéis imaginar”.

Reconoció que el objetivo de Kobe era ser mejor persona. “Ahora me tiene. Me va a tocar ver otro meme en el que lloro. Le dije a mi mujer que no iba a hacerlo porque no quería tener que verlo durante los próximos tres o cuatro años”, reconoció cuando no pudo evitar las lágrimas, “eso es lo que me hace sentir Kobe Bryant. Estoy seguro de que Vanesa y sus amigos también pueden decir lo mismo. Sabía cómo cogerte de una forma en la que te afectaba personalmente, pese a que era un pesado. Pero sentías amor por él porque podía sacar lo mejor de ti. Y eso es lo que hizo por mí”.

Discurso en español

Escuchamos a Christina Aguilera cantar en italiano, el inglés dominó en la ceremonia y también estuvo presente el español, tres de los idiomas que hablaba con fluidez Bryant.

Una de las mejores jugadoras del mundo, Diana Taurasi, también tomó la palabra. De origen argentino, quiso terminar hablando en su idioma: “Kobe y Gigi están en el corazón de Los Ángeles y los Ángeles nunca mueren. Te queremos mucho”. Un guiño a la comunidad latina entre la que también hay muchos seguidores de Bryant.

Su propio anuncio

La marca deportiva Nike también ha querido rendirle homenaje a Kobe en el día de su despedida y lo ha hecho de una manera muy especial, con un anuncio dedicado al jugador. Sencillo pero tremendamente emotivo.

Una pantalla en negro en la que van apareciendo palabras y un audio que va recorriendo los grandes hitos de una persona que ha dejado una profunda huella no sólo en el deporte.

Dicen que una imagen vale más que mil palabras, pero en este caso no ha hecho falta ni una sola para entender la importancia de un hombre que ha creado historia.

Como termina el anuncio: Mamba forever.