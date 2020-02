BTS interpreta ‘ON’ en mitad de la Grand Central Terminal de Nueva York

Poco tienen que hacer el resto de artistas cuando BTS pisa Estados Unidos. Los medios de comunicación se rinden ante el grupo y abren sus agendas solo y exclusivamente para ellos. Y claro, si encima llegan con un nuevo álbum bajo el brazo, las posibilidades de que ocupen gran parte de la programación es más que probable.

Así lo han vivido durante los últimos días. Map Of The Soul: 7, el nuevo disco de la banda, vio la luz el pasado 21 de febrero, y desde entonces el mundo ha girado en torno a su lanzamiento. Pero lo que sus seguidores desconocían es que no solo iban a adueñarse de los canales de televisión y las emisoras de radio. BTS también se adueñó de la mismísima Grand Central Terminal de Nueva York durante el programa de The Tonight Show de Jimmy Fallon.

Con 44 andenes, 67 vías y más de 500.000 personas que la pisan a lo largo del día, este lugar se ha convertido en una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad. Aprovechando su importancia, la banda surcoreana ha querido desviar todos los focos hacia su talento en este mismo escenario.

Para ello, se han liado la manta a la cabeza y se han atrevido a interpretar su single ON en mitad de la gran estación. Eso sí, con su cuerpo de baile reglamentario y sin rastro de transeúntes o del caos que tanto caracteriza este lugar. El resultado fue simplemente único y espectacular.

Pero esta actuación fue el final de una divertida y larga excursión por la ciudad. Durante la entrevista, Jin, Jimin, RM, J-Hope, Jungkook, V y Suga visitaron el metro y conocieron una de las franquicias de sándwiches más populares del país junto al presentador del programa para, finalmente, ofrecer a sus seguidores una actuación única e irrepetible. ¿Imaginas cerrar la popular Terminal Grand Central de Nueva York solo y exclusivamente para interpretar una canción? Un pensamiento idílico que solo si eres BTS puedes cumplir.

Map Of The Soul: 7 ha protagonizado las listas de éxitos y las redes sociales en los últimos días. Tan solo bastaron con unos segundos tras su lanzamiento para revolucionar a millones de seguidores alrededor del planeta. Y es que, aunque su contenido ha producido reacciones de todo tipo, todos coinciden en que el éxito de BTS es imparable. Un éxito que se verá reflejado sobre los escenarios de todo el mundo con una gira internacional que pasará por Barcelona durante los próximos 17 y 18 de julio.

Ahora, cuando pensábamos que BTS lo había conseguido todo, llegan a Nueva York para cerrar uno de sus rincones más transitados y ofrecer su música al planeta Tierra. Y tú, ¿cuál crees que será su siguiente paso?