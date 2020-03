'Be a lady, they said', el vídeo feminista viral que remueve conciencias

Probablemente ya hayas visto circulando por diferentes redes sociales un vídeo titulado Be a lady, they said. Un alegato feminista que está conquistado a audiencias de todo el mundo y que, en tan solo cinco días, acumula casi 3 millones de reproducciones en el Instagram del la revista Girls. Girls. Girls. Magazine, publicación que está detrás de esta creación.

El vídeo que muestra las contradicciones a las que las mujeres de todo el mundo se enfrentan en su día a día está narrado y protagonizado por Cynthia Nixon, popular por su papel de Miranda Hobbes en la serie Sexo en Nueva York. La actriz, firme defensora de los derechos de la mujer también a nivel político, aborda temas tan variopintos como alimentación, hábitos, depilación o maquillaje que, seguramente, a muchas resulten de lo más familiar bajo la premisa: sé una dama.

"Sé una dama, dijeron. Tu falda es muy corta. Tu camiseta es muy baja. Tus pantalones están demasiado ajustados. No muestres tanta piel. No muestres tus muslos. No muestres tu pecho. No muestres tu tripa. No muestres tu escote. No muestres tu ropa interior. No muestres tus hombros. Tápate. Deja algo a la imaginación. Viste con modestia. No seas una tentadora. Los hombres no pueden controlarse a sí mismos. Los hombres tienen necesidades." Con este potente mensaje comienza el clip que en sus menos de 3 minutos ha impactado e identificado a mujeres de todos los rincones del planeta.

El texto, escrito por Camille Rainville, pone en manifiesto multitud de afirmaciones que, en la mayoría de los casos las mujeres aceptan o, al menos, conviven con ellas por el simple hecho de ser mujeres.

"No seas muy gorda, no seas muy delgada. Come. Adelgaza. Deja de comer tanto. No comas demasiado rápido. (…) ¡Dios, pareces un esqueleto! ¿Por qué no comes?", continúa.

Un proyecto en el que también podemos ver rostros tan conocidos como el de las actrices Rachel McAdams, Vanessa Hudgens o Rose McGowan, todo un símbolo en la lucha contra los abusos sexuales en Hollywood con el movimiento #MeToo.

"Sé una dama, dijeron. Usa maquillaje. Prepara tu cara. Oculta tus imperfecciones. Contornea tu nariz. Resalta tus pómulos. Alinea tus párpados. Rellena tus cejas. Alarga tus pestañas. Colorea tus labios. (...) Tu cabello es muy corto. Tu cabello es muy largo."

Un trabajo para el cual las voces de las mujeres se han unido para luchar, una vez más, en contra de la doble moral e intentar concienciar y abrir los ojos al mundo ante una realidad tan internacional como, hasta ahora, aceptada. Un ejemplo más de que los rostros femeninos más populares de la pequeña y gran pantalla piensan seguir moviendo sus hilos a favor de la igualdad.