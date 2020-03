BAD BUNNY - PERO YA NO [2020]

YHLQMDLG - @sanbenito



Tú fuera' mi J.Lo, yo tu Álex Rodrígue'

Pero, ahora me gusta otra sicaria que vive por Bayamón

A mí ya no me cachas, YO NO SOY UN POKÉMON



Bad Bunny